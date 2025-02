Broker infedele dovrà risarcire un altro cliente

Dopo molti anni dall’esplodere della vicenda legata ad promotore finanziario infedele di Banca Mediolanum Raffale Mazzoni (foto), lo stesso è stato condannato dal tribunale civile di Milano in solido con Mediolanum (dopo essere stato già condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato), a risarcire un altro cliente della banca tutelato dai legali del Codacons. In particolare, il risparmiatore, residente nel Ferrarese, ha visto riconosciuto dal giudice Anna Giorgia Carbone il proprio diritto a ottenere dal promotore e da Banca Mediolanum un importo complessivo tra capitale e spese di giudizio legali pari ad oltre 250mila euro. "Questa sentenza – afferma l’avvocato Bruno Barbieri del Codacons – è frutto del comportamento incredibilmente ostinato della banca a non accettare di risarcire i propri clienti di quanto loro sottratto dal promotore finanziario oltre interessi rivalutazione, danno non patrimoniale e lucro cessante come previsto per Legge.

Questo ennesimo giudizio di condanna, infatti, fa seguito a decine di sentenze analoghe emesse dal tribunale civile di Ferrara negli ultimi dodici mesi relative alla stessa vicenda". Il Codacons, conclude Barbieri, "confida a questo punto in un esito positivo anche delle altre cause ancora pendenti e identifica in un comportamento immotivatamente non collaborativo quello della banca che si ostina, dopo oltre una decina di sentenze a lei sfavorevoli, a non trovare un accordo conciliativo anche solo al fine di evitare un sovraccarico di giudizi pendenti davanti ai giudici chiamati a valutare le istanze risarcitorie di oltre un centinaio di persone truffate.