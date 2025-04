Bronco pneumopatia ostruttiva. Ecco il ruolo dell’esercizio fisico

Bronco pneumopatia cronico ostruttiva. Il ruolo dell’esercizio fisico nella malattia. Convegno oggi nella sala conferenze della Cna. Ne soffrono 3 milioni di italiani. O meglio: 3 milioni sono le diagnosi, ma 6 milioni sono i presunti malati. A Ferrara, la percentuale va dal 3 al 5% della popolazione over 65.

Un focus oggi, dalle 9 alle 13, in una mattinata di approfondimento aperta al pubblico e con crediti Ecm per medici e personale sanitario in programma alla sala conferenze di Cna (via Caldirolo). Ad organizzarla la palestra della salute Esercizio vita, impegnata sul fronte della sensibilizzazione su patologie ad alta incidenza sulla popolazione che possono incontrare benefici con l’esercizio fisico. L’evento è stato presentato da Cristina Coletti, assessore Politiche Sociosanitarie, e Luca Pomodori, vice presidente Esercizio Vita. "Sostengo – dice Coletti – con piacere iniziative tese a fare sensibilizzazione su temi specifici che riguardano la salute e chiamano in causa l’assistenza e i servizi sociosanitari, che richiedono programmazione". Pomidori: "Da due anni, con periodicità semestrale, promuoviamo eventi di interesse pubblico. Lo facciamo su patologie che hanno una grande incidenza sulla popolazione e su cui molto possono prevenzione/educazione/stili di vita. Il nostro, di palestra della salute, è un osservatorio privilegiato".