Bronco pneumopatia, patto per la prevenzione nella popolazione

Un report sulla Bronco pneumopatia cronico ostruttiva, terza causa di morte a livello mondiale dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, causa del 50% dei decessi per malattie respiratorie. Dati confermati anche sul territorio ferrarese. Colpisce dal 3 al 6% della popolazione, una percentuale presumibilmente in difetto per mancate diagnosi dovute alla sottovalutazione dei sintomi da parte del paziente, che arriva dal medico in fase conclamata. Il vulnus è la prevenzione, di per sé semplicissima. Per individuare la Bpco è infatti sufficiente sottoporsi ad una spirometria. Tuttavia, non essendovi oggi programmi di screening, il rischio è individuare il paziente in una fase conclamata. La fascia più colpita è quella dei fumatori adulti, ma anche di chi è esposto a esalazioni tossiche. Il report, realizzato da Esercizio vita, è stato consegnato all’assessore alle Politiche socio sanitarie, Cristina Coletti. Il frutto di un recente convegno sul tema – organizzato dalla palestra della salute – che ha visto il coinvolgimento di specialisti del settore pubblico e di associazioni nazionali e locali e patrocini che vanno dal Ministero della Salute a Unife. Contiene interventi di Coletti, Fabrizio Anatra (Ministero Salute), Marco Contoli, (Pneumologia territoriale universitaria), Francesco Benetti, (Medicina Generale) Lorenza Cavazzini, (Azienda Ospedaliera), Antonella Occhi (Medicina Riabilitativa, San Giorgio), Alessandra Beghelli (Azienda Ospedaliera - UNIFE), Paola Boldrini, (Intergruppo Parlamentare Diabete e Obesità), Roberto Mantovani (Ausl Ferrara), Andrea Bombati (Riabilitare Ferrara), Luca Pomidori, chinesiologo AMPA e Presidente Esercizio Vita. Lo stesso Pomidori ha consegnato il report all’assessore. Coletti, da parte sua, ha ribadito il sostegno dell’amministrazione e del suo assessorato alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e divulgazione su temi specifici che partendo dalla salute hanno ricadute sul sistema sociosanitario.