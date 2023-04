Brondi ‘raddoppia’, una nuova data al Castello

Il grande ritorno di Vasco Brondi nelle vesti de La Luce della Centrale Elettrica a Ferrara è stato accolto calorosamente. Dopo il tutto esaurito in meno di tre giorni per martedì 13 giugno, l’artista raddoppia la data e dà appuntamento al pubblico di ‘Ferrara Sotto le Stelle’ il giorno prima, lunedì 12 giugno, sempre nel cortile del Castello estense. Protagonista della serata sarà anche in questo caso il primo album, ‘Canzoni da spiaggia deturpata’, per festeggiarlo dove tutto è nato, a quindici anni dalla sua pubblicazione.