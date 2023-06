Brondi torna alle origini Luci accese in Castello

Le Luci della Centrale Elettrica si riaccendono nel luogo da cui tutto ebbe inizio. È stato coronato dal successo il primo dei due concerti di Vasco Brondi (entrambi sold out) organizzati nel cortile del Castello estense. La musica e le canzoni del cantautore tornano dunque proprio sotto il cielo in cui sono nate, per festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del primo album, ‘Canzoni da spiaggia deturpata’. Vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima, è un album epocale e per molti anche generazionale, che ha cambiato le regole del gioco.

Ad aprire il concerto di lunedì, la musicalità eclettica e raffinata di Anna Carol, che dopo il brillante album di esordio Cinetica ha pubblicato da poco il nuovo ironico e accattivante singolo Colla. Dopo l’accoglienza della prima data, Brondi è ritornato ieri sera sul palco ai piedi del monumento simbolo della città. Un ritorno alle origini atteso da tantissimi appassionati dell’artista ferrarese e del progetto musicale avviato proprio nella città estense nel 2007.