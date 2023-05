Bruce, 40 anni di storia Il rocker finisce in mostra

Da oggi (e fino al 4 giugno) cittadini, turisti, spettatori e appassionati di Bruce Springsteen avranno la possibilità, entrando nella rotonda Foschini e percorrendo i portici del Teatro Comunale di ripercorrere oltre 40 anni di storia del rocker. Una intera epoca del mito americano. Gli spazi accolgono infatti la mostra “Love it live”, del celebre fotografo Giovanni Canitano, giudicato uno dei più grandi live performer di tutti i tempi. L’esposizione conta dodici scatti di grandi dimensioni esposti nell’ellisse della rotonda interna al teatro e altrettanti che sovrastano i portici, all’ombra del Castello estense. Un videowall posto all’interno della rotonda propone una selezione di altri 150 scatti (per 14 minuti di visione che si ripropone, in ‘loop’, al pubblico). In tutte le aree sono diffuse le musiche di Springsteen, colonna sonora dell’esposizione. La mostra a cielo aperto è stata inaugurata ieri sera dall’assessore Marco Gulinelli, alla presenza di Canitano e del direttore del Teatro Marcello Corvino e segna l’avvio ufficiale delle iniziative in attesa del concerto del rocker americano, il 18 maggio al parco Urbano. "Essere qui è una grande felicità – ha detto Canitano – esporre Bruce in un posto storico, di questa bellezza, è un piacere infinito. La selezione delle foto non è stata facile, ho iniziato questa avventura come fan di Springsteen. È la testimonianza di 40 anni di evoluzione della tecnica fotografica: dal bianco e nero al digitale". Il viaggio parte da Wembley 1981 e approda all’ultimo tour, con alcune delle tappe americane. "Canitano è un professionista, uno straordinario danzatore nella folla di fan", ha detto Gulinelli. Corvino si è detto felice di "partecipare col know-how di competenze del Teatro al concerto del 18 maggio". Oggi parte il calendario di “Waiting for Bruce”, rassegna musicale di eventi. Oggi alle 20 al bar Ariosto di via Palestro 9, Leo Meconi & Load Trio. Alle 22 al jazz club di via Rampari di Belfiore 167 i Miami & The Groovers. Domani alle 19.30 al Backstage di piazza Trento Trieste 52 i Jungleland, alle 22 Graziano Romani & band all’Hangar birrerie di via Poledrelli. In via Mayr sono in corso di installazione le luminarie dei colori della bandiera Usa. All’ingresso da via Porta Reno sarà collocata la scritta luminosa ‘Welcome Bruce’.