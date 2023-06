Bruce al parco, il Comitato rilancia "Abbiamo fallito, ora nuove lotte"

di Federico Di Bisceglie

L’obiettivo più ambizioso è sempre proiettato al futuro. Specie quando "il primo non è stato raggiunto". Sergio Golinelli, esponente di Sinistra italiana e membro del Comitato Save the Park non ha problemi ad ammettere che se l’obiettivo era quello di evitare il concerto di Bruce Springsteen al Parco Bassani "abbiamo fallito". Ma nessun cedimento, anzi, si rilancia. Ora il punto da centrare è quello di ottenere che "all’interno del redigendo Piano urbanistico generale (Pug) vengano inserite delle clausole per salvaguardare il parco da qui al futuro, evitando che si possano svolgere in quel polmone verde di città altri eventi così impattanti". A dirlo è Gian Gaetano Pinnavaia, referente del comitato che da qualche tempo ha preso il posto di Marianna Suar. Ciò che i cittadini hanno chiesto ieri mattina, richiama un recente comunicato della Rete della Giustizia Climatica con la quale, infatti, confermano avere una "stretta sinergia". Oltre all’inserimento delle clausole all’interno dello strumento urbanistico, ciò che il comitato stigmatizza è il fatto che "l’area nella quale si è svolto il concerto del Boss, da quasi due mesi, è chiusa al pubblico. E, addirittura, è stato negato l’accesso e la possibilità di scattare fotografie a due consigliere comunali che volevano svolgere un sopralluogo nell’area". Va detto comunque che dal municipio è stata confermata la riapertura: fine luglio.

Se è vero che la ‘battaglia’ contro il concerto al parco è iniziata con un’impronta civica, da un po’ la questione ha assunto una caratterizzazione politica. Le due consigliere, nella fattispecie, erano Anna Chiappini (Pd) e Anna Ferraresi (Misto). Al di là del mancato sopralluogo, Pinnavaia pone l’accento sul capitolo costi. "Ancora – scandisce – i cittadini ferraresi non sono a conoscenza del reale impatto che questo evento ha avuto sul bilancio comunale. E questo non è un atteggiamento trasparente". Alessandro Tagliati, che si definisce l’esponente della compagnia del sarcasmo di Save the Park ha davanti a sé alcuni recipienti di vetro. All’interno ci sono le "essenze" estratte "direttamente dal parco Urbano". Dal ‘Fangalan’ (un misto tra fango e ghiaia) alla ‘Gulinella’ (composto ferrarese – recita l’etichetta – con la ricetta di zio Vittorio), finendo con l’essenza "della ricrescita" a base di "naomina pura". La satira, chiarisce, è in realtà "un modo per far capire, in particolare ai cittadini ferraresi, che l’impatto sul parco è stato devastante". Della stessa opinione sono anche Golinelli e Claudio Fochi (ex grillino, ora aderente al comitato).

Sì, perché l’altra vexata quaestio, è quella dei lavori che l’amministrazione ha deciso di intraprendere all’interno del parco all’indomani del concerto. "Hanno detto che allargheranno i vialetti e li faranno in cemento – dicono Golinelli e Fochi – e a noi pare una scelta molto impattante e negativa. Il percorso all’interno del parco andava mantenuto così, con lo stabilizzato e senza ulteriori cementificazioni. Lo stop alla cementificazione sarà un altro dei punti che chiederemo espressamente di inserire nel Pug". Insomma, la questione parco resta molto calda. Lunedì, in Consiglio comunale, ne vedremo delle belle.