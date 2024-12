Bruce Davidson narra Antonioni. La mostra tra cinema e fotografia

Nuovo appuntamento allo Spazio Antonioni, dal titolo ’Bruce Davidson: Zabriskie Point. I volti dell’America’ da domani fino al 4 maggio 2025. Il tema : l’incontro, tra Antonioni e Davidson, sul set di ’Zabriskie Point’. Approdato negli Stati Uniti nel 1968 per ritrarre un Paese che incarnava l’essenza del suo tempo, Antonioni sceglie Bruce Davidson come fotografo di scena. Ad accomunare il loro lavoro, la vocazione a scrutare nelle pieghe della realtà senza preconcetti, regalando all’osservatore uno sguardo incantato – e al tempo stesso consapevole – su un mondo denso di luci e ombre. Accanto ad Antonioni, che considera ’il più grande regista con cui abbia mai collaborato’, Davidson trova ispirazione per alcuni dei suoi scatti più memorabili. Entrato nella leggendaria agenzia Magnum nel 1958, dopo aver conosciuto Cartier-Bresson a Parigi, Davidson ha messo in campo, sin dalla prima produzione, una straordinaria capacità di addentrarsi nei territori che appaiono meno familiari, facendo emergere, anche dai soggetti più degradati, una dignità morale ed estetica. Le sue foto rivelano, tra splendore e solitudine, l’universo delle bande giovanili, dei circhi, dei movimenti per i diritti civili, dei ghetti di Harlem, dei minatori gallesi, della vita nelle metropolitane. Come altri fotografi Magnum, Davidson si è misurato anche con l’immaginario cinematografico, accettando la sfida di giocare sul terreno scelto da un regista. I suoi scatti hanno lasciato immagini inattese di icone come Marilyn Monroe. Il fascino della settima arte lo ha talmente coinvolto fino al punto di decidere di volersi impegnarsi egli stesso alla produzione di documentari.