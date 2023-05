Bruce, disagi per la pioggia "Idrovore in azione al parco"

di Federico Di Bisceglie

Pioggia o non pioggia, il concerto di Bruce Springsteen si farà. Non solo: si farà al parco urbano Giorgio Bassani come da programma. Sì, perché i lavori per l’allestimento dell’area concerto – dal palco ai Pit – stanno procedendo regolarmente secondo il cronoprogramma iniziale. "Tutti le maestranze – confermano dall’amministrazione – stanno lavorando, con un surplus di sacrificio dettato dalle condizioni meteorologiche avverse, per garantire il corretto svolgimento del concerto. Il maltempo degli ultimi giorni, pur essendo un oggettivo impedimento, non ha rallentato la messa a punto del sito. Dunque il corretto svolgimento della serata sarà garantito". Chiaramente non si può prevedere con certezza che tempo farà giovedì, tuttavia le forze in campo stanno cercando il più possibile di limitare i disagi. "Nei punti del parco nel quale il livello d’acqua è più alto – dicono ancora da palazzo Municipale – sono state installate pompe temporanee per cercare diminuirne il livello e agevolare i lavori". Insomma la macchina organizzativa sta procedendo, anche perché bisognerà garantire l’accesso all’area Comfort del parco (la hall di attesa" con food truck, zona relax, area family con giochi per i più piccoli, e merchandising) già a partire dalla mattina di giovedì.

Nel frattempo, sono iniziate anche le operazioni di installazione dei servizi igienici. Ogni ‘Pit’ sarà infatti dotato di servizi igienici e dei punti ristoro. Ma torniamo al maltempo. Tanti, in questi giorni, sono i punti di domanda che aleggiano sullo svolgimento del concerto in caso di maltempo. Ma, appunto, come viene confermato anche dall’organizzazione, non esiste una sorta di ‘piano B’. Quello è il luogo, queste sono le condizioni. Peraltro, proprio Claudio Trotta (numero uno di Barley Arts, manager italiano del Boss), durante la conferenza stampa conclusiva del waiting for Bruce aveva tenuto a precisare che, in alcuni portali meteorologici, il 18 è previsto bel tempo.

L’appuntamento, dunque, resta alle 14 di giovedì, quando aprirà l’area concerto vera e propria. Poi, 16.30 con Fantastic Negrito e 17.45 con Sam Fender. Infine sarà la volta, finalmente, di Bruce Springsteen. Pioggia o non pioggia. A ogni modo l’impegno assunto da amministrazione e organizzazione con la città è molto chiaro: limitare i disagi e garantire il corretto svolgimento del maxi concerto. "Siamo convinti – chiudono dal Comune – che la presenza di un artista di fama planetaria come Bruce Springsteen in città, sia un’occasione irripetibile. Un’opportunità e un volano non solo per il capoluogo, ma per l’intero territorio. Gli sforzi profusi sono massimi e, ancora una volta, teniamo a ringraziare tutte le maestranze che stanno lavorando incessantemente nonostante la forte ondata di maltempo".