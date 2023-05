Bruce, i locali fanno il pieno "Tanti fan sono passati da noi"

di Lucia Bianchini

Bar e ristoranti presi d’assalto in attesa delle note del Boss. Nel giorno del concerto di Bruce Springsteen, i locali della città hanno accolto (e sfamato) tantissimi fan accorsi in città per il mega evento. "Giovedì la metà del pubblico è passata da qui – scherzano i baristi del Leon d’Oro –. Il clima è stato gioioso, mangiare e bere crea la giusta alchimia". "Mi aspettavo più afflusso il giorno prima – racconta Marco Paganelli, titolare dello storico bar di fronte al duomo –. Il giorno dell’evento, invece, la gente è venuta. Siamo stati fortunati con il tempo, nei giorni precedenti eravamo molto preoccupati". Poco più in là, in un’Osteria Savonarola affollatissima si sono serviti cappellacci e tenerine fino a pomeriggio inoltrato.

"Il giro è stato molto più ampio del solito – racconta Vasilika Ymerasi de ‘la Piadineria’ di corso Porta Mare –. I clienti erano tutti felici, questo concerto è stata una cosa meravigliosa per Ferrara". Alla clientela fissa si sono aggiunti molti turisti anche al Caffè Europa, mentre al bar Ariosto ci si aspettava qualcosa di più. L’assenza di buona parte dei clienti di tutti i giorni e un aumento dei turisti è stata evidente per molti locali, come il panificio Cappelli, all’angolo tra Porta Reno e via Ripagrande. "Sono arrivate persone da tantissimi posti diversi – racconta il titolare Massimo Cappelli –: una coppia da Parigi, due ragazze da Roma, una coppia dall’Olanda, da Napoli, da Verona, da Belluno, molti dalla Sicilia, addirittura una brasiliana che vive vicino a New York".