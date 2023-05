Bruce, la carica dei fan Dagli Usa all’Olanda Gary: "Con lui 67 volte Un fratello maggiore"

Oggi sarà la numero 67. Tante le volte che Franco ’Gary’ Garibaldi da Trieste ha visto il Boss. "E una volta ad Asbury Park – dice sorridendo – abbiamo bevuto nello stesso bicchiere". Via Canapa, mercoledì, ore 11: in coda per la roll call ci sono già oltre 30 persone. "Gary – dicono Giulio e Gabriele, gli amici di Venezia – potrebbe scrivere un libro su Bruce Springsteen. Chieda cosa ha fatto per lui...". Gary sorride, inizia la lista dei concerti visti. Infinita. Los Angeles, "due volte", Barcellona, Londra, Dublino, eccetera eccetera. Gli inizi con Thunder Road, brano scritto da Springsteen e uscito nel 1975 come prima traccia dell’album Born to Run. "Per me – riprende – è come un fratello maggiore. Ha sette anni in più, ha avuto una ragazza prima di me, una macchina prima di me, ha fatto tutto prima di me. E io ho imparato tanto da lui. Dopo Ferrara andrà a Monza e poi a Goteborg. Ovunque". Melania, da Montelupo Fiorentino, sfoggia con orgoglio la maglia dell’evento: "La prima volta fu nell’88 a Torino". Se domandi cosa ’ti piace di più di lui’, gli occhi le si illuminano: "La voglia di vivere, l’umiltà, è come noi". Sarà nell’arena del Parco urbano in primissima fila con la torinese Sara ("la carica che ci dà Bruce è indescrivibile") e Susy, animalista convinta che cerca di smorzare le polemiche sulla scelta del parco: "Sono a tutte le campagne a favore degli animali, in parte posso capire. Ma per Ferrara è un’occasione unica. Ai contrari dico: fermatevi una volta sola nella vita a un concerto di Bruce". Alla locanda Borgonuovo, due giorni fa sono arrivati Kevin (California) e Samuel (Colorado): "Bruce? Number one", sorridono prima di passare agli elogi per la nostra città: "Ah, Ferrara... you are beautiful". E se passeggi sulle mura, all’altezza di Porta degli Angeli, incontri Bill Schonenberg con la moglie. Olandesi. "Da oltre 30 anni seguiamo Springsteen – confida Bill – ma questa per noi è la prima volta in Italia".

Nicola Bianchi