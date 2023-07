Bruce, l’impatto del concerto "Ha generato posti di lavoro a chiamata e poco remunerati"

di Federico Di Bisceglie

Non è né un attacco al concerto, "anzi, ben vengano eventi di questo tipo", né il tentativo di ‘smontare’ i numeri forniti dal Comune e da Unife, relativamente all’indotto generato dall’happening che ha visto come protagonista Bruce Springsteen il 18 maggio scorso. Quella di Massimo Zanirato, segretario della Uil, è una lettura alternativa e nel merito della vicenda. "Non mi piacciono le prese di posizione pregiudiziali, ma occorre fare alcune osservazioni su quanto è emerso dall’estratto che il Comune ha diffuso dello studio Unife". Partiamo dall’indotto. "Dai dati raccolti – scandisce il sindacalista – emerge che la ricaduta sul territorio è stata superiore ai dieci milioni di euro. Ed è sicuramente un dato positivo, però stando a quanto emerge dai numeri la concentrazione di questa mole di denaro è stata sostanzialmente su due settori, al di là dell’aspetto organizzativo: quello ricettivo e quello dei pubblici esercizi". I numeri. Lo studio è stato effettuato su un campione rappresentativo dei circa 44mila spettatori. Campione di 438 persone intercettate, rappresentativo dei partecipanti al concerto rispetto alla provenienza geografica. In base alla ricerca, degli oltre 10milioni di euro generati dal grande evento, 2milioni e 452mila euro sono quelli spesi nelle strutture ricettive, 3milioni e 20mila euro nei pasti e i restanti in spese di trasporto, acquisto di prodotti tipici, abbigliamento, arte.

"Va benissimo che l’indotto economico sia andato per lo più a beneficio di questi due comparti produttivi, peraltro pesantemente colpiti dalle restrizioni durante gli anni della pandemia – puntualizza Zanirato – tuttavia, per fare in modo che occasioni come il concerto di Bruce Springsteen abbiano il massimo dell’effetto sul tessuto economico cittadino, occorre una maggiore e più vasta redistribuzione dei ricavi". C’è un altro rilievo che avanza Zanirato e sul quale, in effetti, occorre riflettere. "Ribadisco, è un bene il fatto che ristoranti e strutture ricettive abbiano lavorato – prosegue – tuttavia, numeri alla mano, non sono stati i settori nei quali nei giorni dell’evento sono state effettuate il maggior numero di assunzioni. Stando ai dati raccolti dal nostro osservatorio, i posti di lavoro generati dal concerto (il che è chiaramente un bene, tengo a precisarlo), si sono concentrati per lo più nel comparto della vigilanza". Dunque posti di lavoro "a chiamata, per forza di cose, e in generale non ben remunerati".

"Paragonando la settimana del 12 maggio dello scorso anno con quella del 12 maggio scorso – così Zanirato - risultano 117 assunzioni a chiamata in più (di cui 105 nel settore vigilanza e 94 assunzioni a termine in meno di cui sei nel settore dell’accoglienza). Paragonando la settimana del 12 maggio con quella precedente risultano, solo nel settore alberghiero, 22 assunzioni a termine in meno e chiamata sempre in meno, mentre nel settore della vigilanza aumentano le assunzioni a chiamata di 74 unità". Per cui l’esortazione che arriva dal sindacalista della Uil è quella di fare in modo che questi eventi "possano avere una ricaduta strutturale sul nostro tessuto economico, tentando anche questa via per invertire gli indicatori che ci confinano ai margini delle classifiche in termini di disoccupazione".

Benché l’evento abbia una natura sporadica per natura, l’invito a espandere il più possibile i beneficiari dell’indotto, a ben guardare, non può che far bene al territorio. Dando, peraltro, l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro anche per le fasce d’età più giovani. Ma, soprattutto, ammonisce Zanirato, "bisogna evitare con tutti gli sforzi che tutta questa mole di denaro possa finire in qualche modo per finanziare l’economia sommersa. Anche perché, sarebbe ancor più grave il fatto che, per finanziare l’evento, sono stati investiti fondi pubblici. Se finissero, ovviamente non per volontà diretta, per sostenere l’economia sommersa, sarebbe davvero una cosa molto grave".