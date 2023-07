Bruce, l’impatto del concerto "Un milione di investimenti ne ha generati dieci di indotto"

In tanti se lo sono chiesto nelle scorse settimane: che cosa ha portato il concerto di Bruce Springsteen alla città? Ora è arrivata una prima risposta che, seppur parziale, restituisce le proporzioni dell’evento. La stima dell’indotto economico complessivo dell’evento del 18 maggio scorso supera i 10,3 milioni di euro. Il risultato è stato reso noto dall’amministrazione attraverso una nota ufficiale che sintetizza i dati salienti dello studio commissionato a Unife e che, tutt’ora, è in corso.

Dunque 10.319.906 euro di indotto, si legge nello studio. Un valore a cui si aggiungono "le ricadute positive sul lavoro, sul coinvolgimento delle aziende (molte delle quali del territorio)" alla luce di circa "un milione di euro investiti". Risorse, queste ultime, che "includono anche i costi manutentivi e le spese realizzate per le opere strutturale e durature al parco Urbano". Lo studio. Il report, condotto dall’università (grazie alla coordinazione dei docenti Stefano Bonnini e Michela Borghesi) è stato promosso dal Comune in collaborazione con Ascom-Confcommercio.

Sono state 438 le persone intercettate: ognuna rappresentativa di una differente zona geografica. L’esito. Degli oltre dieci milioni di euro di indotto, emerge dallo studio di Unife, quasi due milioni e mezzo sono stati spesi nelle strutture ricettive. Il ‘pienone’ lo hanno invece registrato locali e i ristoranti (i luoghi nei quali più in generale i turisti hanno consumato i pasti). Ammonta a poco più di tre milioni di euro la cifra destinata ai pasti. I restanti, approssimativamente cinque milioni, sono stati spesi in trasporto, acquisto di prodotti tipici, abbigliamento e arte. Permanenza media. Ferrara è stata meta attrattiva ben oltre il concerto. La permanenza media sul territorio degli spettatori provenienti da Paesi extra Ue è stata di nove giorni, a fronte di una spesa media complessiva di oltre 2.500 euro a persona. Il pubblico dei paesi europei è invece rimasto in città 4,4 giorni. Gli italiani. Folto, anche il pubblico italiano. Coloro che hanno sostato maggiormente nella città estense, anche per ragioni geografiche, sono stati i fan meridionali: sono rimasti tre giorni, in media.

Un giorno e mezzo gli spettatori del Centro Italia, mentre due giorni i settentrionali. Arte. A coronare la visite dei turisti, al di là del concerto, sono state le attrazioni culturali. Gli indici di gradimento per il Castello estense – nella scala da 1 a 5 – si attesta a (quasi) il massimo: 4,9. Seguono le Mura e la mostra ‘Rinascimento’ ai Diamanti. Alla domanda: "Torneresti per un altro concerto organizzato nello stesso luogo?", nove su dieci hanno risposto di sì. A fronte di questi numeri, il sindaco Fabbri non può che gioire. "Nei numeri e nel rigore scientifico con cui l’università ha condotto la ricerca c’è tutta l’evidenza del valore di un grande evento – scandisce il primo cittadino - . Valore per il territorio, per la sua economia, per il suo sviluppo. In questi numeri c’è anche la risposta a qualche critica giunta, non di rado strumentalmente e spesso per mere ragioni politiche: nei sondaggi emerge la soddisfazione del pubblico e la qualità organizzativa messa in campo. L’indotto non si limita al notevole valore generato, ma vi si unisce la promozione della città: l’enorme diffusione, su scala mondiale, del nome di Ferrara".

Dello stesso avviso anche il presidente provinciale di Ascom, Marco Amelio. "I numeri sono significativi e di rilievo. Quando si è dato il via nei mesi scorsi, con Unife e Comune, alla nascita di un osservatorio economico sui grandi eventi, avevamo proprio l’intento di monitorare l’impatto e l’incidenza economica con criteri analitici. È questa la strada sulla quale proseguire e dare sempre maggiore sistematicità alla realizzazione degli eventi, in collaborazione tra pubblico e privato".

Federico Di Bisceglie