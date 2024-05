"Bruce, quel contratto tenuto ancora segreto"

"Un anno fa al Parco Urbano – interviene Davide Nanni, candidato consigliere comunale lista Pd Ferrara – si svolgeva il concerto di Bruce Springsteen, mentre a pochi chilometri di distanza la Romagna finiva sott’acqua. L’evento ha diviso l’opinione pubblica tra sostenitori dei ’grandi eventi’ e chi, quegli stessi eventi, vorrebbe semplicemente farli da un’altra parte. Ma quanto ha guadagnato direttamente il Comune di Ferrara dal primo, finora unico, grande evento realizzato dalla giunta di Alan Fabbri? Non è dato saperlo. I termini del contratto stipulato tra Fondazione Teatro Comunale, soggetto attuatore del “progetto Springsteen”, e Barley Arts srl, società che ha organizzato e gestito l’evento al Parco Urbano, non sono mai stati resi noti. Nemmeno ai consiglieri comunali, come il sottoscritto, che il 15 giugno 2023 ha presentato alla presidenza della Fondazione Teatro Comunale una richiesta di accesso agli atti. Nessuno ha mai risposto, nonostante fosse dovuto a rigor di legge dato che la Fondazione è controllata dal Comune al 100%, dunque opera con i soldi di tutti i cittadini. In quanto “soggetto attuatore” la Fondazione Teatro ha provveduto a nostre spese sia a pagare gli straordinari dei vigili urbani durante l’evento che a ripristinare il Parco Urbano devastato dal concerto: un lavoro durato mesi e costato circa un milione. Perché il rispristino e l’occupazione del suolo pubblico non sono stati a carico della società privata che ha organizzato e incassato i proventi del concertone? Perché tenere segreto il contratto stipulato con un privato che organizza eventi con incassi milionari in tutto il mondo?".