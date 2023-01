"Bruce si esibirà al parco Urbano" La petizione non passa in Consiglio

di Federico Di Bisceglie

The show must go on. Non sono i Queen, ma il rocker Bruce Springsteen: il concerto si farà al parco Bassani. In ferrarese si direbbe: non c’è pezza. Il sindaco Alan Fabbri, ieri sera in Consiglio Comunale, è stato molto chiaro su questo punto (e la petizione è stata bocciata). "Questo sarà un evento straordinario per il nostro territorio – scandisce il primo cittadino – . Sarà un grande banco di prova, per la città e per immaginarne un futuro diverso, intercettando anche una porzione di pubblico importante. E mi spiace che il Pd ferrarese, differentemente rispetto a quello regionale, stia assumendo una posizione contraria". Fabbri si dice "disponibile ai consigli", ma "non accetto critiche pregiudiziali". Ingenuamente – dice Fabbri – "pensavo che questo evento potesse unire, non dividere". Poi, chiaramente, l’evento sarà "una scommessa". Certo. Quella del sindaco vuole essere una mano tesa, ma nella fermezza del ribadire che "l’evento non si può spostare". Perché, a ben guardare, l’evento è diventato un elemento identitario per questa giunta. Sì, c’è una visione ben specifica. "Noi vogliamo una città dinamica, viva, piena di eventi". E se non sta bene a chi è contrario ("opinione che comunque rispetto"), "non ci votate tra un anno e mezzo".

Il capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo non accetta le argomentazioni esposte dall’assessore Marco Gulinelli attraverso le quali si ’smontano’ tutti i quesiti contenuti nella petizione. "Non è vero quanto sostiene la Giunta sull’aeroporto – scandisce con veemenza Colaiacovo – . Si possono eccome organizzare attività alternative a quelle del volo. è stato fatto anche in altri anni: qui manca la volontà politica". O meglio, sostiene il dem: "C’è una visione differente". D’altra parte il ’recupero’ del Parco Sud (165 ettari di terreno attualmente del demanio) "era un nostro progetto – dice Colaiacovo – . Ma non è solo la Rivana, come sostenete voi. Avrebbe potuto essere un’area perfetta da sfruttare per questi eventi. Invece voi volete, al parco Bassani, cambiare la vocazione di una parte importante della città". Il pentastellato Tommaso Mantovani, che è tra i più fervidi sostenitori del trasferimento del concerto al ’Parco Sud’, mantiene la posizione. "Al di là di qualche stortura procedurale – spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle – la discussione di questa petizione poteva essere una bella occasione per guadagnare ben 170 ettari per questa città. Una vera transizione ecologica, coerentemente ad altri interventi fatti dall’amministrazione". A sostenere il sindaco Fabbri, i consiglieri di maggioranza Soffritti (FdI), che tra l’altro cita Ermete Realacci e il capogruppo di Prima Ferrara Benito Zocca. Dai banchi del Pd, invece, si leva anche la voce di Anna Chiappini che insiste sulle "ricadute" che un evento di questa portata "inevitabilmente avrà, su flora e fauna del parco Bassani". I dubbi sono legittimi e di punti da chiarire probabilmente ce ne sono ancora molti. Ma la certezza è che il 18 maggio prossimo il concerto di Bruce Springsteen si farà al parco Urbano. Tutto il resto, verrà.