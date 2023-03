Bruce Springsteen "Il concerto si deve fare Avversarlo è follia I ferraresi lo vogliono"

Nell’appropinquarsi del concerto di Springsteen, non vi è edizione giornaliera della stampa locale che non dia spazio e clamore, in maniera progressivamente insorgente, alle voci assolutamente contrarie all’evento che si terrà presso il parco urbano Giorgio Bassani. Proprio dall’Opera di quest’ultimo si ha occasione di riflessione in merito all’esistenza di una maggioranza defilata e silenziosa (nella specie, favorevole al concerto in detta sede) a fronte di una minoranza chiassosa che, dando evidenza di sé, occupa e presidia il visibile cittadino. Ferrara dunque come “città dalle persiane abbassate”, come si scrisse del racconto del Bassani “Una notte del ’43”. Scendendo per un attimo nel terribile, il defilarsi della maggioranza, del suo capire e del suo aver visto, a fine racconto, è impersonato dal Pino Barilari, che - chiamato a testimoniare sull’atroce fatto di sangue avvenuto sotto la sua finestra - dichiara: “dormivo.”. Ora, il dormir d’oggi della maggioranza silenziosa di fronte all’evento ha ben altri caratteri e piuttosto s’avvicina a quello proposto per Ferrara da Charles de Brosses nel suo “Viaggio in Italia” (1739), che scrive di città spopolata, abitata da “gatti turchini”. Che la popolazione ferrarese sia schiva all’apparire e al dar contezza del suo reale orientarsi– e qui la...