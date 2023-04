Brucia un appartamento, donna viva per miracolo

Un appartamento, al secondo piano, in viale Papa Giovanni XXIII a Lagosanto non è più agibile, dopo le fiamme dell’altra e l’inquilina, che stava dormendo, salva per miracolo. La donna si è svegliata appena sentito l’odore del fumo ed è scappata evitando intossicazioni. Sul posto sono giunti, poco prima delle sette, i vigili del fuoco di Codigoro con un’autobotte da Comacchio e l’autoscala da Ferrara. Tutti gli elettrodomestici e quasi per intero i locali sono andati distrutti, ora bisognerà capire l’innesco dell’incendio. Un lavoro attento e meticoloso, poiché non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato le fiamme, anche se fra le possibili cause si ipotizza un guasto all’impianto elettrico. Per sincerarsi delle condizioni della donna è stata chiamata anche l’ambulanza, tuttavia la signora una volta visitata dai sanitari, ha chiesto espressamente di non essere ricoverata. L’appartamento al secondo piano fa parte di un complesso di abitazioni e i segni dell’incendio hanno lasciato una grossa macchia nera sulla facciata, per i fumi densi e scuri scaturiti durante le fiamme.

c.c.