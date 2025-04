Bruni riconfermato al vertice del consorzio: "Un grande onore"

Paolo Bruni è stato confermato all’unanimità alla presidenza di CSO Italy (punto riferimento nazionale per il comparto ortofrutticolo) per il triennio 2025-2028. Lo ha deliberato ieri mattina l’assemblea del Consorzio che ha eletto anche gli altri membri del nuovo Consiglio di amministrazione, composto da Ilenio Bastoni, Alessandra Campisi, Silvia Carpio, Massimiliano Del Core, Giuliano Donati, Vincenzo Finelli, Daniele Maria Ghezzi, Roberto Graziani, Mauro Grossi, Michele Laporta, Ennio Magnani, Riccardo Martini, Paolo Merci, Giancarlo Minguzzi, Patrizio Neri, Sonia Ricci, Fabrizio Risso, Marco Salvi, Mario Tamanti, Davide Vernocchi. È stato altresì eletto il Collegio sindacale nelle persone di Luigi Argentini, Laura Fabbri e Gianluca Soffritti. CSO Italy, cui aderiscono 61 soci, tre sovventori e cinque sostenitori, è una realtà unica presente in larga parte d’Italia con la mission di offrire agli associati servizi utili e finalizzati a rendere sempre più efficiente e competitiva l’ortofrutta del Paese. Bruni ha così commentato la sua conferma: "È per me un grande onore essere riconfermato ancora una volta alla guida di CSO Italy, al quale dedicherò il mio massimo impegno. CSO Italy è una realtà nata nel 1998 e divenuta negli anni punto di riferimento dei più importanti gruppi dell’ortofrutta italiana. Proprio questo ultimo triennio ha visto l’entrata nella base sociale di diversi nuovi soci, Sorma, MOF, Dole, Camfruit, Consorzio Clementine Golfo di Taranto, Azienda Agricola Campisi e Russo". Nel corso dell’assemblea, che ha approvato il bilancio consuntivo 2024, il presidente Bruni e la direttrice Elisa Macchia hanno ricordato i momenti più significativi dell’attività del Consorzio nel triennio che si è concluso; vari i "fronti" di impegno fra cui quello delle raccolte statistiche con i dati sfornati dall’Osservatorio del mercato e tante indagini ad hoc (costo manodopera, catasti uva da tavola, diffusione imballaggi plastica, crisi del comparto pere).

E ancora: l’intensa attività nel settore fitosanitario (il cui ufficio sarà rafforzato), la partecipazione alle fiere e soprattutto la forte progettualità sul versante promozione dell’ortofrutta verso innumerevoli Paesi di tutti i continenti ma anche nei confronti dei Consorzi di Tutela soci di CSO Italy: Asparago Verde di Altedo IGP e Pesca e Nettarine di Romagna IGP. Di particolare impatto comunicativo è stata la collaborazione con Mc Donald Italia e quella con Casoni Fabbricazione Liquori per promuovere la pera dell’Emilia Romagna IGP.