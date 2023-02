Bruzzone: "Sottovalutati tutti i campanelli di allarme"

"Pandemia e lockdown possono avere acuito, ma non certo creato dal nulla patologie mentali che spesso sono alla base di questi delitti". Non ha dubbi Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, intervistata dopo l’ennesimo omicidio che si è consumato a Ferrara tra le mura domestiche, giovedì scorso.

Quattro delitti in famiglia – tre di figli che uccidono la madre – nei due anni post pandemia, c’è una connessione?

"Non vedo una connessione così stretta tra questa tipologia di delitti e il lockdown. Si tratta di casistica che conosciamo da sempre, purtroppo. Legata a persone che hanno problemi con l’età adulta. Che rimangono legati ai genitori, spesso alle madri. Ma alla base c’è una condizione psichiatrica compromessa

e sottovalutata da tutti. Per varie ragioni".

Quali possono essere queste ragioni?

"Purtroppo dobbiamo registrare che esiste ancora lo stigma della malattia mentale. Spesso in ambito familiare per vergogna, o altre volte magari per sottovalutazione e incapacità di comprenderne appieno la gravità, si lascia correre. Si sottovalutano segnali importanti. O quantomeno si segnalano situazioni estreme o maltrattamenti che sono legati all’abuso di sostanze stupefacenti, o alla ludopatia. Mentre quando si tratta di situazioni legati alla malattia mentale si fa ancora molta, troppa fatica a segnalare o farsi aiutare".

Un errore che può costare caro?

"Decisamente. E i casi accaduti anche a Ferrara ne sono una chiara testimonianza".

Ci sono campanelli di allarme che chi convive con persone affette da queste patologie, dovrebbero tenere in considerazione?

"Sì. Ma purtroppo, come già accennato in precedenza, spesso vengono sottovalutati. O magari non compresi appieno. Ma di frequente sono enormi. A partire, per esempio, da chi si convince che tutti ce l’hanno con loro fino ad arrivare a sentire delle voci: cioè quanti hanno una visione complottistica del mondo sono soggetti a forte rischio di esplosione con gesti estremi. Oppure coloro che sempre più spesso danno l’idea di non riuscire a controllare le emozioni negative, a non saperle gestire. Prima o poi queste persone arriveranno a un punto di non ritorno. Di esplosione per il cumulo di negatività".

Cristina Rufini