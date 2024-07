Buca nella Super, camion si ribalta. Un carico di vernice sulla strada

Non sono mancati i disagi per la circolazione, nelle prime ore del mattino di ieri, a causa di un incidente avvenuto lungo la superstrada "Ferrara-Mare" tra gli svincoli di Comacchio e Corte Centrale. Erano circa le 3.30 della notte. Un autotrasportatore stava guidando il proprio camion in direzione Ferrara quando, secondo una prima ricostruzione, una delle ruote è finita in una buca che si era formata sul manto stradale. Lo scoppio dello pneumatico ha reso ingovernabile il mezzo, con il conducente che ha perso il controllo del camion, nonché provocato il ribaltamento del rimorchio sull’asfalto. All’interno erano presenti barattoli di vernici e altri prodotti di mesticheria già imballati: alcune delle confezioni sono uscite dal rimorchio, spargendosi lungo la carreggiata. Nel giro di poco tempo, è stata disposta la chiusura del tratto stradale, che risultava impercorribile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Comacchio, il personale di Anas e un’apposita gru per il recupero del mezzo pesante. Diverse le ore di lavoro che si sono rese necessarie per riportare la situazione alla normalità. E nel frattempo si sono formate inevitabili code di automobili e altri veicoli diretti verso il capoluogo estense o altre destinazioni raggiungibili attraverso il raccordo autostradale. Il personale di Anas si è occupato della rimozione degli scatoloni di vernici e prodotti di mesticheria, mentre attraverso l’impiego di un’apposita gru si è provveduto a rimuovere il mezzo pesante. I carabinieri hanno provveduto a governare il traffico, chiudendo l’accesso dallo svincolo di Comacchio per evitare il progressivo aumento della coda. L’operazione di rimozione di parte del carico dall’asfalto e la rimozione del camion è risultata piuttosto complessa, tanto che solamente alle 9 del mattino la situazione è tornata alla normalità, con il traffico che ha ripreso a scorrere normalmente. Fortunatamente, a quanto si apprende, l’autotrasportatore non è rimasto ferito in seguito all’incidente, uscendo illeso dalla cabina del proprio camion. Dunque, il sinistro non ha avuto conseguenze gravi, ma ha provocato disagi sulla viabilità che hanno richiesto impegno da parte di tutti gli operatori deputati alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto, prima di consentire la riapertura alla circolazione.

Valerio Franzoni