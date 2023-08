"Buche, basta fare una telefonata"

Caro Carlino,

continuano le lamentele di alcuni esponenti dell’opposizione o di certi cittadini sulle buche delle strade o della manutenzione del verde. Mi meraviglio molto purché per moltissimi anni le giunte precedenti hanno lasciato andare talmente tante situazioni che questa giunta ha dovuto, dopo la pandemia migliorare la situazione; e per mio conto ha fatto tanto. Interessante vie riasfaltate, marciapiedi rifatti e verde con buona manutenzione. Basta che per una buca si porti in consiglio la negligenza quando per anni stavano zitti per l’abbandono della città. Cercate di essere obbiettivi e non appigliatevi a qualsiasi cosa per denigrare una giunta che sta facendo rinascere la città. Inoltre ricordo ai cittadini che basta una telefonata alla manutenzione e il giorno dopo il buco sulla strada è chiuso.

m. f.