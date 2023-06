Buche e cantieri L’eterno ritorno dell’uguale

Cristiano Bendin

L’eterno ritorno dell’uguale: con rispetto parlando, per elaborare la teoria filosofica alla base della sua opera ’La gaia scienza’, Friedrich Nietzsche avrebbe potuto osservare la situazione della Ferrara-mare. Non mi viene in mente che questa formula pensando al riproporsi ciclico, eterno e immutabile, di anno in anno, del problema di questa arteria - tecnicamente ’raccordo autostradale 8 Ferrara-Porto Garibaldi’ - interessata da lavori guarda caso sempre a ridosso della stagione estiva, settimana più, settimana meno. Ogni anno un cantiere e ogni anno i disagi, le code, le polemiche e le proteste (completamente ignorate) degli automobilisti e dei sindaci.