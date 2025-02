"Buche e ’trappole’ per automobilisti: viale Battisti pericoloso"

Lo stato disastroso del viale Cesare Battisti, l’unico della cittadina, un tempo zona di pregio urbanistico, è sotto gli occhi di tutti: è crivellato di buche, soprattutto dalla scuola materna alla stazione ferroviaria. Ora cominciano ad arrivare anche le interpellanze per sollecitare una soluzione. Questa porta la firma di Roberto Badolato (nella foto), capogruppo di Uniti per Portomaggiore: "Da tempo i cittadini denunciano il drammatico stato di degrado che caratterizza le strade del territorio comunale, bianche o asfaltate. Questa situazione si sta sempre più allargando, interessando un sempre maggior numero di strade, che si aggiungono alle già note situazioni ormai cronicizzate delle strade bianche". E ricorda l’esempio di via Portoni, oppure la Grillo Braglia, devastata dai recenti lavori e oggi un pantano al limite della percorribilità. "Il degrado – insiste il leader della destra portuense – non si limita a quelle strade bianche, ma coinvolge anche numerose strade del capoluogo, disseminate di buche e rattoppi mal eseguiti, che al passaggio dei veicoli si staccano, lasciando voragini".