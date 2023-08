"Buche sulla strada a Ferrara, via Porta"

Ammaloramento del selciato, buche sulle strade e rischi per pedoni e ciclisti. Sono questi i problemi, che riguardano in particolare via Carlo Porta, segnalati dal consigliere comunale del Pd Davide Nanni attraverso un’interpellanza al sindaco Alan Fabbri e all’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi. L’obiettivo del documento è capire se gli amministratori "siano a conoscenza dei problemi segnalati, quali interventi risolutivi intendano adottare e con quale tempistica intendano porvi rimedio".

"I marciapiedi di via Carlo Porta, specie in prossimità dell’incrocio con viale Krasnodar e via Ippolito Nievo – si legge nell’interpellanza – versano in stato di grave ammaloramento con crepe e buche che mettono a rischio la sicurezza dei pedoni, rendendo oltremodo faticosa la circolazione di persone anziane o disabili". Nanni, peraltro, denuncia che "da tempo i residenti della zona hanno segnalato pubblicamente e al Comune lo stato di ammaloramento del selciato stradale e dei marciapiedi, spesso percorsi da anziani e bambini che si recano nel vicino parco dell’Amicizia". Tuttavia, chiude il dem, "tali segnalazioni non hanno sortito alcun effetto efficace negli ultimi anni, come dimostra lo stato del manto stradale e dei marciapiedi nel tratto terminale di viale Krasnodar".