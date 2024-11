Buchel torna dopo la squalifica. E contro i sardi dirige Mucera

Mister Dossena ha condotto ieri mattina la prima seduta settimanale con la consapevolezza di non poter recuperare nessuno degli infortunati rispetto all’ultimo turno di campionato, risultato vittorioso domenica pomeriggio sul campo del Legnago (0-3). Se non altro,

il tecnico potrà contare su Buchel (nella foto) che proprio a Legnago ha scontato la squalifica sfruttando la parentesi con la propria Nazionale. Per il Liechtenstein le cose non sono andate particolarmente bene, se si considera che prima ha perso 2-0 in amichevole contro Malta e poi si è arreso in maniera abbastanza clamorosa in casa contro San Marino

– chiudendo i 90 minuti 1-3 –

che ha conquistato una storica promozione nella serie C di Nations League.

Per la cronaca, Buchel ha giocato 71 minuti sia contro Malta che contro San Marino. Sul campo del Legnago Salus non era disponibile per squalifica anche Bidaoui, che però è infortunato e con tutta probabilità resterà ai box anche sabato prossimo contro la Torres. Lo stesso vale per gli altri giocatori che erano indisponibili. Antenucci e compagni proseguiranno gli allenamenti a porte chiuse oggi alle 10 e lavoreranno allo stesso orario anche domani e venerdì. Nel frattempo, per dirigere l’incontro tra Spal e Torres è stato designato l’arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2, Daniel Cadirola di Milano e Andrea Migliorini di Verona.

s.m.