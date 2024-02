Bufera sui costi del gemellaggio : "Il viaggio pagato dal Comune"

Botta e risposta a Terre del Reno in merito all’incontro di gemellaggio a Weyarn di dicembre scorso e sulla scelta dei componenti. "L’interrogazione era per sapere le motivazioni della scelta ormai collaudata di individuare esclusivamente all’interno del gruppo di Terre Unite i membri del Consiglio comunale a rappresentanza della nostra Amministrazione – dice Francesco Margutti dall’opposizione - non tenendo in minimo conto il gruppo di Futuro Comune. Non si può continuare a pensare che noi siamo un’appendice. Interroghiamo anche sull’inopportunità di coprire con il bilancio comunale i costi di viaggio, vitto e alloggio di tutti gli amministratori comunali. Si parla anche di iniziare a redigere un programma di eventi per quanto di massima che riguardano fra gli altri un viaggio che il Comitato di Weyarn sta programmando a Terre del Reno, indicativamente tra il 9 e al 12 maggio 2024, e in contemporanea l’organizzazione di un torneo di calcio Sant’Agostino dove sarà invitata a partecipare una squadra di Weyarn. Benissimo, cosa avrebbe osteggiato la partecipazione di qualcuno di noi?". E la risposta dell’assessore. "Non è stata mai presentata da parte loro una manifestazione di interesse – dice Matteo Malaguti – sono sempre stato aperto e disponibile ma col clima che si è creato da giugno ‘22 ad oggi, io ho anche poca voglia di collaborare. Stiamo mettendo in cantiere anche il 20° compleanno del gemellaggio nel 2026, che ospiteremo e di cui stiamo già parlando per attività che vogliamo facciano aumentare l’interesse del gemellaggio o in tutta quella parte di popolazione, parlo dell’ex Comune di Sant’Agostino, che non lo ha vissuto fin dall’inizio come magari la comunità di Mirabello". E la replica. "Ci dice di non avere mai espresso il desiderio. Io no ma è bene ricordare che il nostro ex consigliere Rivaroli l’ha espresso diverse volte dicendo anche di essere stato lui a creare il gemellaggio. – chiude Margutti – di certo non ce l’hanno mai chiesto. Sul gemellaggio si sta facendo un ottimo lavoro ma ci amareggia un po’, e non ce lo saremmo aspettati, la dichiarazione della non voglia di collaborare con noi. Poteva risparmiarselo"