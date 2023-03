Bufera sul caso profughi Fabbri contro Perego: "Terra in dono agli stranieri? Basta politica, pensi alle anime"

"La terra di proprietà altrui da ‘regalare’ agli immigrati come soluzione al problema demografico? La Fondazione Fratelli Navarra da trasformare in una Ong a tale scopo? Le dichiarazioni e i concetti espressi dall’arcivescovo Gian Carlo Perego esprimono una inopportuna presa di posizione politica, in un contesto che non era certo politico, come l’avvio delle celebrazioni per i 100 anni della Fondazione Fratelli Navarra, e da parte di chi non dovrebbe fare politica, ma prendersi cura delle anime". Sono parole durissime quelle del sindaco Alan Fabbri all’indomani dell’avvio delle celebrazioni per i cent’anni della Fondazione per l’Agricoltura Fratelli Navarra, costituita nel 1923 dal lascito testamentario dei fratelli Gustavo e Severino Navarra. Frasi scaturite dall’intervento del prelato, che hanno avviato un botta e risposta infuocato con i piani alti della Curia, in giorni il cui il tema migranti è tornato drammaticamente e prepotentemente a segnare le pagine delle cronache, locali e nazionali. Fatta questa premessa, il sindaco entra nel merito della spinosa questione. "Balenare la possibilità della ‘sottrazione’ della proprietà privata altrui, in questo caso di una gloriosa Fondazione che in 100 anni ha dato sostentamento, opportunità a intere generazioni e fa ricerca e sviluppo, è un’esternazione fuorviante e a mio avviso...