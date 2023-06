Bufera sulla prima prova scritta Una traccia sull’ex ministro Bianchi "Inutile e fuorviante per i ragazzi"

di Federico Di Bisceglie

Protagonista suo malgrado. Una fra le tracce dell’esame di Stato riguardava proprio lui, Patrizio Bianchi, l’ex ministro alla Pubblica istruzione. Un tema che l’ex titolare del dicastero definisce "fuorviante" e "inopportuna". Ma cos’è successo? Gli oltre 536 mila studenti che, a livello nazionale, ieri mattina hanno affrontato la prima prova di maturità, nella categoria ‘C’ delle tracce hanno trovato un tema da sviluppare piuttosto singolare. La traccia infatti richiamava una lettera aperta fatta pervenire nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che caldeggiava la reintroduzione delle prove scritte alla maturità. Va detto, comunque, che la lettera venne scritta in pieno periodo pandemico. Bianchi non l’ha digerita. "I ragazzi – spiega al Carlino – devono essere portati a ragionare su temi che riguardano discipline curricolari, non su queste cose fuorvianti e che contribuiscono ad alimentare dei timori del tutto infondati". E l’infondatezza, a detta dell’ex rettore dell’ateneo estense, è dettata anche dal fatto che "fui io a caldeggiare il ritorno in presenza dei ragazzi a scuola, anche per svolgere le prove di maturità dello scorso anno inserendo, tra le altre, una bellissima traccia dedicata alla senatrice a vita Liliana Segre. Dunque, far ragionare i ragazzi e chiedere loro di sviluppare la prima prova della Maturità su temi inesistenti mi pare una cosa del tutto inutile". Ovviamente vien subito da pensare che il dicastero guidato dal ministro Giuseppe Valditara abbia voluto formulare una traccia di questo tipo per attaccare politicamente Bianchi, che era espressione di un’area politica completamente diverse.

Tuttavia l’ex ministro, su questo punto, glissa. "Non voglio scadere nella polemica politica – scandisce – perché non mi interessa affatto". Tuttavia, la proposta della traccia su di lui, l’ha turbato profondamente. "Probabilmente – dice Bianchi – il Governo, attraverso questa proposta, ha pensato di dover difendere un loro modello di scuola e di istruzione. Sui modelli da proporre sono pronto a confrontarmi pubblicamente, ma da questo i ragazzi vanno lasciati fuori". Chiaramente, il ‘caso Bianchi’, ha scatenato un vespaio. Tant’è che, interpellato dal Corriere della Sera, è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Valditara. "Non capisco e non vedo la polemica – così l’esponente dell’esecutivo –. Mi sembrava una traccia che potesse far riflettere gli studenti sulla scuola e sull’esame di maturità. L’ho trovata originale".

Al di là delle parole del ministro, le reazioni si sono sprecate. A manifestare solidarietà a Bianchi è, tra le altre, Silvia Piccinini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione. " Massima solidarietà e vicinanza all’ex ministro Bianchi per l’attacco ricevuto oggi (ieri, ndr) – così la pentastellata –. Utilizzare le tracce dell’esame di maturità per colpire politicamente una persona è un gesto veramente becero e che di solito si utilizza nei regimi totalitari. Davvero inqualificabile". Anche l’esponente grillina stigmatizza "l’orientamento politico" della traccia. "Predisporre quello che, nei fatti, è un attacco politico all’interno di una prova indirizzata a più di mezzo milione di studenti è un atto vile e che qualifica prima chi lo ha ideato e, poi, chi lo ha autorizzato – chiude – Siamo ormai abituati agli attacchi denigratori contro gli avversari politici, ma leggerlo all’interno di una traccia della maturità è stato surreale: Giorgia Meloni dovrebbe scusarsi".