Buffa porta al Comunale lo spettacolo RivaDeAndré

Un incontro tra due icone italiane che diventa teatro, raccontato dal celebre narratore sportivo Federico Buffa: RivaDeAndré è lo spettacolo unico in scena al Teatro Comunale Abbado stasera alle 20.30, per la stagione di Prosa 2024/2025. Noto per la sua capacità di intrecciare narrazione sportiva e teatrale, Buffa guida il pubblico attraverso questo viaggio emozionale, esplorando le vite di due figure emblematiche che hanno lasciato un segno indelebile: Gigi Riva e Fabrizio De André.

Lo spettacolo rievoca la sera del 14 settembre 1969, quando, dopo una partita a Genova in cui il Cagliari si avviava verso il suo storico scudetto, Gigi Riva fece visita a Fabrizio De André nella sua abitazione. Quell’incontro, apparentemente tra due mondi distanti, svelò profonde affinità tra i due protagonisti: l’amore per la Sardegna, il mare, i colori rossoblù delle loro squadre del cuore (Cagliari e Genoa), e una comune sensibilità verso gli “altri randagi” della società. La serata si trasformò in un dialogo intenso, scandito da silenzi eloquenti e dalla condivisione di passioni, culminando in uno scambio simbolico: la chitarra di De André per la maglia numero 11 di Riva. RivaDeAndré è una produzione di International Music and Arts, scritta da Marco Caronna e Federico Buffa, con la regia di Marco Caronna. In scena, oltre a Buffa, ci saranno Marco Caronna (voci, chitarre) e Alessandro Nidi (pianoforte, tastiere). Il light designer è Francesco Trambaioli, mentre i visual sono curati da Francesco Arcuri. Informazioni utili: biglietti da 10 a 34 euro. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Comunale a (Corso Martiri della Libertà, 21). Durata: 90 minuti senza intervallo.

re. fe.