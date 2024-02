Buffa racconta i grandi argentini: "Massei alla Spal fu grandioso"

Renato Cesarini, Omar Sivori, Diego Armando Maradona. Tre calciatori argentini che in Italia hanno portato dieci scudetti. Ma il punto non è solo questo. Il punto è il ruolo sociale dello sport, il ruolo che fu del Grande Torino, di Gino Bartali. Lo sport come simbolo collettivo: si può riassumere forse così ‘La Milonga del Fùtbol’, lo spettacolo condotto da Federico Buffa (il più grande storyteller sportivo italiano), prodotto da International Music and Arts con la regia di Pierluigi Iorio. Appuntamento domani alle 20.30 al Comunale.

Federico Buffa, cosa significa Milonga del Fùtbol?

"La milonga è uno stile di ballo. Quando abbiamo scritto lo spettacolo, però, abbiamo pensato che la milonga, nella tradizione argentina, è anche un luogo. La nostra Milonga è un luogo in cui i tre protagonisti dello spettacolo – il pianista, la cantante, il narratore – si incontrano".

Perché portare la storia del calcio argentino in un teatro di tradizione italiano?

"L’Argentina è il paese più vicino all’Italia che esista. E viceversa. I legami tra Italia e Argentina sono storici. Nei primi venti minuti racconto l’immigrazione italiana in Argentina e le sue caratteristiche. Inoltre, in Argentina, da trent’anni, hanno l’abitudine di avere il miglior giocatore del mondo. E poi il mondo argentino piace come stile di vita: è un altro modo di pensare il calcio".

Cesarini, Sivori, Maradona. Al di là della nazionalità, cosa lega questi tre giocatori?

"Cesarini rappresenta il figlio di migranti: è nato a Sinigallia, ma dopo un anno è già in Argentina. Fa parte di quella generazione di italiani ancora molto attratti dall’Italia. Appena hanno la possibilità di andarci ci vanno. Così è per Cesarini, che arriva nel 1930. In realtà la Juventus ne fa arrivare tre contemporaneamente: Cesarini, Orsi e Monti. Con questi tre, vincono cinque scudetti consecutivi. Se ne vanno via tutti e tre nel ’35, quando Mussolini dichiara l’Italia un Paese militarizzato. I calciatori tornano in Argentina".

Da Cesarini passiamo a Sivori e Maradona.

"Cesarini quando torna in Argentina scopre Sivori nelle giovanili del River e quando Sivori deve venire in Italia è Cesarini che lo manda alla Juventus. Maradona, che per metà è italiano (da parte di madre), viene consolato da Sivori quando non viene incluso nei 22 del mondiale in Argentina".

Sivori, Cesarini, Maradona… hanno avuto un impatto che superava la semplice competizione, come l’ha avuto una squadra come il Grande Torino. Nel 2024, che impatto ha lo sport sulla società?

"Un impatto molto neutro. Maradona non nasce più, non c’è niente da fare. Oggi non ci sono calciatori che si espongono. Il Grande Torino è la squadra che accompagna il dopoguerra italiano. Insieme alla vittoria di Bartali nel Tour de France, la nuova identità degli italiani si forma così".

Anche a Ferrara arrivò un argentino.

"Oscar Massei. Arrivò dal Rosario Central, passando prima all’Inter, nel 1955, e quindi alla Spal, nel 1959. Fabio Capello mi ha detto che, quando giocava alla Spal, guardava sempre a Massei, probabilmente il più grande straniero approdato alla Spal".

