Al buffet di Natale con Giorgia Meloni, il menù è firmato Vergani Navarra

Ferrara, 14 dicembre 2024 – Sono stati gli alunni e i docenti dell’Istituto alberghiero Vergani-Navarra di Ferrara, capofila di 4 scuole, a organizzare il buffet per 700 persone che si è tenuto giovedì a Palazzo Chigi a Roma, in occasione dello scambio di auguri per il Natale, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Grazie al contributo dei prodotti donati dal Consorzio Origin Italia - Fondazione Qualifica, dall’Unione Italiana Vini, da Acqua San Benedetto e dalla produzione dell’azienda agraria F.lli Navarra, il polo agroalimentare Estense Vergani-Navarra ha realizzato un evento di prestigio.

Il Vergani ha voluto costituire una sorta di ’Nazionale italiana delle scuole alberghiere’ unendo Nord, Centro e Sud, assieme al Polo Tecnico del Mediterraneo di Santa Cesarea Terme e alle scuole alberghiere Tognazzi di Velletri e Sulpicio di Veroli. Il team del Vergani scelto dal dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, guidato dal docente Liborio Trotta, coadiuvato dai docenti Luca Borghi, Massimo Pagano e Massimo Caprili, e costituito da dieci alunni dell’Istituto, ha dato prova delle proprie competenze.

Il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati con il presidente del consiglio Giorgia Meloni a Roma durante gli auguri di Natale

L’evento ha rappresentato il culmine di un progetto avviato il 31 ottobre, quando il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in visita al Ferrara Food Festival su invito del Comune, ha consegnato al dirigente scolastico Massimiliano Urbinati il certificato per il Vergani di ’Scuola ambasciatrice per la candidatura della cucina Italiana a patrimonio immateriale Unesco’.

L’iniziativa ha permesso di rappresentare prima la cucina Italiana all’Ambasciata di Parigi e poi di organizzare l’evento di Palazzo Chigi. Il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati sottolinea: “E’ un successo di tutti, di tutta la città, un motivo di orgoglio per tutti. Ferrara ha una grande tradizione e, se ci crede, un grande futuro”. Al dirigente scolastico, ai docenti e agli studenti del Vergani il sindaco Alan Fabbri, a nome di tutta la giunta, ha rivolto un plauso per “un’iniziativa che va a riconoscere la qualità della scuola alberghiera ferrarese e insieme le eccellenze culinarie del nostro territorio”.