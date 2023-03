Bulgarelli: "Troppi errori e grido d’allarme tardivo"

"Sono stati commessi tanti errori, ma mancavano tre partite e si poteva fare di più per arrivare a finire la stagione". A dirlo è l’ex patron Fabio Bulgarelli (foto), che nel 2011 era ripartito dalla B2 con l’allora Pallacanestro Ferrara prima di cedere la società nell’estate 2018 a Francesco D’Auria. Un epilogo, quello della chiusura anticipata, che secondo Bulgarelli poteva essere scongiurato: "La cosa strana è che si è buttata all’aria la stagione a tre partite dalla fine della prima fase e una salvezza a portata di mano. Io credo che trovare risorse per arrivare a giugno non fosse impossibile, un titolo di A2 è un patrimonio importantissimo ed è stato perso in pochi giorni. Cos’è successo? Francamente non lo so, io da quando ho ceduto la società non ho più avuto rapporti con nessuno, ma sicuramente sono stati commessi degli errori in questi anni. Penso al periodo della pandemia, quando si è costruita una squadra spendendo una cifra folle e invece era il momento di calmierare le spese. Poi non ho capito perché Miozzi si sia avventurato in questo viaggio consapevole delle difficoltà che c’erano".

Bulgarelli cita poi un passaggio tragico degli ultimi anni senza il quale tante cose sarebbero potute andare diversamente: "Se il compianto Marco Cocchi fosse ancora in vita non saremmo arrivati a questo punto, lui era un commercialista vero e sapeva gestire i conti della società. Sono convinto che sarebbe stato di grande aiuto a D’Auria soprattutto negli ultimi due anni della sua gestione".

Ma il grido d’allarme del presidente Miozzi non è partito forse un po’ troppo in ritardo?

"Assolutamente, ai miei tempi io lo lanciai molto prima – confida Bulgarelli –, non finire la stagione è una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento e dei dipendenti che perdono così un posto di lavoro. E poi, diciamocela tutta, non metterci la faccia in questo momento non è bello, io potevo non piacere, ma mi sono sempre preso le mie responsabilità davanti alla città".

Chiusura infine sul futuro, che secondo Bulgarelli potrà riservare grosse soddisfazioni: "Il dispiacere è momentaneo, ci sono tutte le basi per poter ripartire, siamo messi addirittura meglio del 2011 perché ora c’è una società del territorio (Ferrara Basket, in C Gold) dalla quale ricostruire. Gli imprenditori interessati ci sono, superiamo questo momento di tristezza e proiettiamoci ai prossimi mesi. Io disposto ad aiutare? Come sponsor sì, ma non più come presidente, è arrivato il momento che chi da tempo manifesta volontà di intervenire si metta in gioco".

Jacopo Cavallini