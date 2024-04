‘Bulldozer’ in Superstrada: "Così puliamo le piazzole, tolte tonnellate di rifiuti"

Da chi è composto il Bulldozer service?

"Siamo un gruppo di volontari, non un’associazione – spiega Lazareno Poltronieri, attivista del gruppo –. La nostra principale attività è quella di raccogliere rifiuti di vario genere. Il nostro focus è spesso incentrato sulla pulizia delle 112 piazzole di sosta sulla Superstrada, compito che spetterebbe in realtà ad Anas. Le piazzole di sosta sono spesso invisibili agli occhi della gente e con le nostre azioni vogliamo accendere i riflettori su questo problema".

Che dati avete sulle vostre raccolte di rifiuti?

"Nel 2022 abbiamo raccolto 104 tonnellate di rifiuti di materiale plastico e non – risponde Barbara Simoni, componente del Bulldozer Service – mentre nel 2023 abbiamo chiuso con 106 tonnellate raccolte. Siamo sui 1.400 sacchi all’anno circa. Che poi vengono raccolti da Clara ed Hera. La cosa pazzesca è che torniamo negli stessi posti anche dieci volte all’anno. Abbiamo compiuto diverse attività anche in zona Diamantina e sulla Cispadana. Quest’anno abbiamo pulito oltre 6 chilometri di costa al Lido di Volano, ma al mare ci torneremo a settembre per la raccolta".

Perché vi chiamano Bulldozer?

"Perché non ci fermiamo davanti a niente – prosegue Poltronieri –, portiamo avanti raccolte difficili, che non effettuano tutte le associazioni. Lo facciamo perché non vogliamo girarci dall’altra parte e perché vogliamo contribuire nel nostro piccolo a un cambiamento e a un miglioramento. Lo facciamo anche per le nuove generazioni per lasciare a loro un mondo migliore. Nel frattempo ci togliamo tante soddisfazioni".

Con le vostre azioni che segnale volete lanciare?

"Ci auguriamo che il nostro gesto possa sensibilizzare le persone, come quando lo facciamo con le scuole – conclude Simoni –. Per esempio quando siamo andati a Comacchio per ripulire il centro dai mozziconi di sigarette, i ragazzi che hanno collaborato con noi hanno fatto da tramite per spiegare agli altri la problematica".