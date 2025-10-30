Bulli, maranza e spaccio: altro caso. Botte ai militari, arrestato a 17 anni

Colpisce il carabiniere con un pugno e tenta la fuga. Arrestato minorenne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il fatto è accaduto nel weekend al parco Pareschi, quando una pattuglia del Radiomobile è intervenuta per effettuare un controllo dopo la segnalazione arrivata al 112 per la presenza di un gruppo di giovani con un atteggiamento ritenuto sospetto. I militari hanno subito notato a terra, tra le panchine, uno spinello e per questo hanno chiesto a tutti i ragazzi le generalità. A quel punto, però, uno di loro, identificato in un 17enne ferrarese, ha iniziato ad inveire contro le divise tentando la fuga. Azione durata pochissimo perché subito è stato raggiunto dai militari, alcuni dei quali spintonati (il capo equipaggio) e colpiti con un pugno (un secondo carabiniere). Sul posto sono arrivate altre due pattuglie e, dai controlli successivi, è venuta alla luce una seconda dose di stupefacente (hashish), gettata a terra nelle vicinanze. Tutti i ragazzi, dopo i controlli in caserma, sono stati riaffidati ai genitori che, nel frattempo, erano stati convocati al comando provinciale di via del Campo. Il diciassettenne, invece, è stato arrestato con l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ad uno dei due carabinieri. Quest’ultimo, infatti, era stato curato al pronto soccorso del Sant’Anna e subito dimesso con una prognosi di sette giorni. Su disposizione della Procura minorile, il ragazzo è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Ancona. Lunedì invece, il tribunale dei minori di Bologna, ha convalidato l’arresto e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare della ‘permanenza in casa’.

Una vicenda che ha chiuso una settimana complicata per la nostra città, con al centro altri episodi che hanno riguardato minorenni. Sempre nello scorso fine settimana, in galleria Matteotti, segnalati schiamazzi continui, bottiglie rotte, atteggiamenti provocatori, maleducazione e bivacco da parte di un gruppo di ragazzini. Una situazione che ha reso necessario l’intervento di polizia ed esercito per identificare il folto gruppo di giovani radunati vicino al Mc Donald’s. Un altro episodio raccontato dal nostro giornale ha riguardato invece un altro minorenne (14 anni) picchiato e derubato perché poco prima non aveva salutato un ’bullo’.

Mario Tosatti