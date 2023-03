Bulli, ok al regolamento per multare i genitori

Sono state approvate, nella seduta del Consiglio comunale di Cento, le modifiche al regolamento di Polizia urbana. Un regolamento che è stato aggiornato sulla base delle nuove normative degli ultimi anni, e che presenta importanti novità. Tra queste, un articolo a contrasto del fenomeno del bullismo con lo spirito di avviare un percorso educativo volto al recupero del ragazzo o della ragazza. In caso di accertamento della situazione, vi sarà la possibilità di procedere ad una sanzione amministrativa nei confronti dei genitori del bullo, che potrà essere ridotta al minimo, qualora i genitori abbiano concordato preventivamente con la direzione e la presidenza dell’istituto scolastico di avviare e far frequentare effettivamente al giovane corsi svolti nei plessi scolastici contro il fenomeno.

Nel regolamento, inoltre, è stato introdotto il Daspo urbano e nuove azioni a tutela del decoro urbano. L’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci ha proposto un riepilogo, anche a seguito della correzione dell’errore evidenziato proprio nell’articolo relativo al contrasto del fenomeno del bullismo dal consigliere Alessandro Guaraldi (FdI), che, la scorsa settimana, aveva fatto propendere per il ritiro della delibera, ripresentata in forma corretta ieri sera. "Ringrazio per il ritiro e la modifica che c’è stata – ha affermato il consigliere Guaraldi -. Sono anche contento che ci sia stato un’eco a livello nazionale di questa proposta, perché anche solo parlare del tema del bullismo positivo". Guaraldi ha espresso un dubbio regolamentare da cui era emersa una proposta di modifica, che ha fatto propendere il gruppo per l’astensione "ma politicamente – ha specificato – siamo favorevoli, soprattutto sulla parte riguardante il bullismo". Astensione anche per il gruppo ‘Avanti Cento’, con Beatrice Cremonini che ha evidenziato come un analogo articolo relativo al contrasto al bullismo fosse stato adottato anche nel regolamento dell’Unione Terre e Fiumi.

Il sindaco Accorsi ha rimarcato come l’articolo sia stato mutuato da altre realtà e, sulla scorta di quanto affermato dall’assessore Pedaci che lo aveva preceduto, ha evidenziato come l’articolo riguardante il bullismo sia un tentativo di affrontare il fenomeno e, nel caso occorrano correttivi, verranno condivisi e apportati. Elisabetta Giberti (Orgoglio Centese) ha accolto favorevolmente l’impegno dell’amministrazione comunale "che ha accolto lo spunto a seguito di un’interrogazione che il nostro gruppo aveva presentato alcuni mesi fa", traducendolo in un atto concreto, e ha posto l’accento sul fatto che troppo sia stato posto l’accento a livello mediatico sulla sanzione, poco sul reale principio ispiratore della norma, legato al percorso educativo. Parole condivise anche dalla consigliera Paola Bergamini (Pd).

Valerio Franzoni