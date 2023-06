Bullismo, come affrontarlo e sconfiggerlo Stasera un incontro organizzato al bar Chiosco

‘Quel senso di inadeguatezza’. È questo il titolo dell’iniziativa sul tema del bullismo, organizzata dal Pd di Comacchio, che si terrà stasera alle 20.30 al bar Chiosco. "Con questo incontro - afferma il segretario Michele Farinelli - vorremo aprire una discussione sul come contrastare questo fenomeno". Quattro saranno i relatori che, con specificità diverse, introdurranno varie prospettive. Interverranno Annalisa Felletti, docente e consigliera di parità in provincia di Ferrara, lo psicologo giovanile Lillo Avarello, l’ex senatrice e ora vicepresidente Intergruppo parlamentare Obesità e Diabete Paola Boldrini e l’assessore del Comune di Cento Mario Pedaci che parlerà di come Cento sta tentando di contrastare il fenomeno, col regolamento comunale.