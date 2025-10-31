Bullismo e devianza giovanile alla Pandurera

Martedì scorso alla Pandurera si è svolto, alla presenza di circa quattrocento studenti, un incontro dedicato alla restituzione dei risultati del progetto su bullismo e devianza giovanile promosso quattro anni fa dall’amministrazione comunale e dalla Polizia Locale, in collaborazione con la prof.ssa Stefania Crocitti dell’Università di Bologna e l’associazione Strade. "Il lavoro – dice il Comune – è partito da un rafforzamento dell’aspetto regolamentare e repressivo, con la modifica del regolamento di Polizia Locale, per dotare il Comune di strumenti più efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei comportamenti devianti. Parallelamente è stato sviluppato un ampio piano educativo e di sensibilizzazione, che ha portato alla creazione di un protocollo operativo condiviso e alla definizione di flowchart e procedure comuni. Un ulteriore passo di questo percorso è stato il coinvolgimento diretto degli studenti, chiamati a partecipare attivamente. L’iniziativa ha raccolto quasi 1.300 questionari, i cui risultati sono stati restituiti e discussi in un’ottica di ascolto e di costruzione di consapevolezza. Un progetto di tale complessità e completezza rappresenta un unicum regionale. A tal proposito, la prof.ssa Stefania Crocitti sta portando il "case study Cento" come esempio di buona pratica in ambito universitario e in contesti internazionali, in Paesi impegnati a sviluppare modelli simili". Il sindaco Accorsi ha aggiunto: "Il bullismo è un fenomeno che tocca la vita di giovani e famiglie. Come amministrazione abbiamo scelto di non restare spettatori, ma di costruire un percorso condiviso. Questo lavoro ci ha permesso di costruire un modello che unisce prevenzione, educazione e partecipazione. Cento oggi può dire di avere tracciato una strada importante, che continueremo a percorrere". L’assessore alla Sicurezza Pedaci è intervenuto successivamente: "È fondamentale parlare di questi temi con i ragazzi, non solo tra adulti. Saranno loro gli adulti di domani, e devono essere protagonisti di un cambiamento culturale che parte da rispetto e consapevolezza. Questo progetto dimostra che lavorare insieme è possibile e porta risultati concreti". Il comandante della Polizia Locale Balderi ha concluso: "Questo incontro costituisce un passaggio fondamentale nell’ottica dell’impegno della Polizia Locale nella prevenzione di questi fenomeni, che viene affrontato dagli operatori sia con interventi educativi diretti nelle scuole, sia con la presenza costante presso i luoghi di aggregazione".

Francesco Diozzi