Bullismo e internet, incontro coi carabinieri

Gli studenti delle ultime classi dell’Istituto Tecnico Levi Montalcini hanno incontrato il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Portomaggiore, capitano Raffaele Tufano, per una lezione sulla legalità, che ha toccato vari temi, tra cui quelli della violenza di genere, del bullismo e cyber-bullismo, delle truffe telematiche, della sicurezza stradale e delle dipendenze, per sensibilizzare i giovanissimi.

In un’ottica di prevenzione, il capitano Tufano ha sottolineato ai ragazzi la necessità di riflettere sulle conseguenze di comportamenti illegali o azioni devianti, per sensibilizzare gli alunni su problematiche molto attuali e diffuse, vicine al mondo giovanile, e molto spesso più esposti ai rischi.

L’iniziativa, che rientra tra le attività di educazione civica, è stata un’importante occasione di confronto diretto con gli studenti, che ha permesso anche di illustrare le modalità di accesso all’Arma e le opportunità di lavoro in tutte le specializzazioni.

Invece le studentesse della classe seconda del "Rita Levi Montalcini" in questi giorni hanno fatto animazione nella Residenza per anziani "Beneficienza Manica "di Argenta e per svolgere una simpatica "caccia al regalo", in collaborazione con il responsabile della struttura Stefano Montagnani e l’animatrice Ilaria Buosi, che ha coinvolto tutti i partecipanti.

Un buon banco di prova per testare le loro abilità relazionali e la loro empatia in questa iniziativa.

Durante la mattinata trascorsa con gli anziani, le alunne dell’indirizzo sociosanitario hanno potuto sperimentare sul campo quanto appreso in ambito teorico e hanno regalato agli ospiti della struttura alcuni regali confezionati da loro stesse nel laboratorio di metodologie operative.

Franco Vanini