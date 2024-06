Bullismo e legalità nelle scuole. Vertice in prefettura sulle iniziative

Si è tenuta ieri a palazzo Giulio d’Este una riunione del gruppo tecnico di lavoro del protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e della devianza giovanile, coordinata dal Prefetto Massimo Marchesiello, con l’obiettivo di procedere al monitoraggio ed alla condivisione dell’andamento delle attività info-educative rivolte agli istituti scolastici della provincia di Ferrara per l’anno scolastico appena concluso.

I delegati degli enti formatori hanno evidenziato riscontri fortemente positivi e grande interesse da parte degli studenti, cui sono stati messi a disposizione pacchetti formativi in tema di bullismo, cyberbullismo, educazione alla legalità e sicurezza della rete.

I ragazzi hanno dimostrato forte interesse e partecipazione e si sono fatti promotori loro stessi di iniziative di segnalazione di comportamenti a rischio.

Nel corso della riunione sono state altresì presentate nuove progettualità per l’anno scolastico 2024-2025 ed in particolare il Progetto “Alleanza Digitale” della Fondazione Estense, incentrato sul rapporto corpo-digitale-uso del tempo ed il progetto sperimentale del Comune di Cento, che individua una Flow Chart per coordinare le azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e delle devianze giovanili.

Il tavolo ha pertanto avviato fin d’ora la programmazione di un articolato pacchetto di proposte formative per la calendarizzazione degli interventi nelle scuole per il prossimo anno scolastico, da sottoporre all’esame dell’ufficio scolastico regionale.

La partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti dimostra l’impegno concreto della comunità ferrarese nel contrastare il fenomeno e promuovere una cultura di rispetto reciproco.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di Procura della Repubblica, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Polizia Postale, Polizia Locale Terre Estensi, Azienda USL di Ferrara, Ufficio Scolastico Regionale VI Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Ordine degli Avvocati, Movimento non Violento, Arcigay e Comuni della provincia.

re. fe.