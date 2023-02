Bullismo e violenza nella rete I consigli contro l’abuso dei social

COMACCHIO

Con l’inizio del nuovo anno prendono il via le attività dell’ormai storico progetto ‘Liberi dalle mafie Comacchio’ (in foto uno degli incontri) promosso dal Comune, che per il 2023 si concentrerà su un nuovo tema di attualità: l’abuso dei social nella vita quotidiana. E a questo proposito sono stati organizzati una serie di incontri dal titolo ‘Una vita da social’, che si terranno alla sala polivalente di Palazzo a Bellini, in via Agatopisto 3 a Comacchio, il 20 e il 23 febbraio. Il primo, in programma lunedì prossimo dalle 18 alle 19.30, verterà sul tema ‘NoBull. Rischi e conseguenze della rappresentazione della violenza’; il secondo, che si terrà giovedì dalle 18.30 alle 20, sarà dedicato a ‘Tutta un’altra storia teatro e musica come strumenti di riscatto e denuncia’.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza, oltre alle classi già coinvolte nella formazione specifica, e rappresentano un’occasione per condividere e riflettere con esperti e formatori sul tema dell’usoabuso dei social nella vita quotidiana. Il servizio Politiche Educative del Comune di Comacchio sostiene da anni interventi complementari nelle scuole del territorio volti a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile, e a sensibilizzare ai temi della criminalità organizzata e mafiosa. Grazie a ‘Libera dalle mafie Comacchio’ i ragazzi e le ragazze coinvolte in questi anni, a partire dal 2016, sono stati oltre 600, con percorsi che hanno toccato svariate tematiche legate ai fenomeni di origine mafiosa: il bullismo e il cyberbullismo, l’uso di sostanze, il rispetto dell’altro, solo per citarne alcuni, prevedendo diverse tipologie e modalità di lavoro che vanno dagli incontri formativi, ai laboratori artistici e di scrittura creativa ed ai laboratori cinematografici, che hanno dato vita a prodotti video vincitori di premi in festival a livello internazionale. Obiettivo di ‘Una vita da social’ di quest’anno è quello di avvicinare i ragazzi e le ragazze alle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, ponendo – tuttavia - particolare attenzione alla loro tutela nell’uso di Internet, delle app sugli smartphone e dei social, fornendo altresì strumenti alle famiglie per gestire in maniera serena e costruttiva le ‘pericolose’ situazioni alle quali il web inevitabilmente espone.

v.f.