Bullismo, incontro rivolto a genitori e studenti

"La gestione della classe: dalla violenza del bullismo alla società di gruppo": è il titolo dell’incontro pubblico, aperto a tutti, ma in particolare ai genitori degli studenti, organizzato per domani alle 20,30, nella saletta civica di Via Fascinata, 32/a, a Santa Maria Codifiume. L’iniziativa, promossa dalla locale scuola primaria di primo grado della suddetta frazione di Argenta, in collaborazione con il consiglio di partecipazione della consulta cittadina, e col patrocinio dell’amministrazione comunale, avrà come relatore il sociologo Marcello Darbo (nella foto), massimo esperto di bullismo in Italia, e commissario europeo nel 2001 per la lotta contro tale fenomeno. Appartenente al gruppo "Novas Res" è un esperto in tale campo: dal 1997 al 2005. Un nome illustre nel settore insomma, una eccellenza, che ha svolto importanti lavori di ricerca in 12 scuole medie inferiori e superiori della provincia di Ferrara. Sperimentando inoltre, e con ottimi risultati, un modello comportamentale e di prevenzione ispirato alla teoria dello psicoterapeuta inglese Patrick De Marè. Nel corso della serata Darbo si confronterà anche coi presenti sul tema appunto del bullismo, della sua aggressiva deriva alla sopraffazione che si sta allargando a macchia d’olio. Un caso, o meglio casi, di errata convivenza, che sta purtroppo prendendo piede, dentro e fuori le aule. E che permèa tra le giovani generazioni, soprattutto tra gli adolescenti, viaggiando lungo molteplici canali: ad esempio sulla rete internet del web, mietendo anche vittime tra i soggetti più fragili e deboli, oltre che a notevoli problematiche famigliari. Il bullismo è una piaga soprattutto della società moderna accentuato dai social.

Nando Magnani