Bullismo, non solo multe ai genitori. Ora c’è la rete per fare prevenzione

È stato presentato ufficiamente ieri il protocollo d’intesa per il coordinamento di azioni per la prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e devianza giovanile sul territorio di Cento, alla presenza delle realtà che si sono unite per creare una rete, la prima in italia per questa tematica. "Volevamo fare un lavoro importante sul fenomeno del bullismo perchè purtroppo la necessità è oggettivamente tanta – ha aperto il sindaco Edoardo Accorsi – siamo partiti da una modifica del regolamento di polizia urbana introducendo le sanzioni che ebbe eco nazionale e fui colpito dalle migliaia di messaggi che ricevetti dalle famiglie che sottolineavano l’importanza di intervenire sul fenomeno. Ma il problema non andava affrontato solo dal punto repressivo ma soprattuto da quello educativo. Da qui la nascita del Protocollo per la prevenzione, un risultato importante che ci chiama alla corresponsabilità, coinvolgendo tutti nel prendersi in carico il contrasto al fenomeno". Da qui la nascita di un Tavolo unendo comune, scuole, Polizia Locale, Ausl e l’associazione Strade, facendo capo al Centro per le famiglie. "Perché il contrasto al fenomeno del bullismo sia efficace c’è bisogno di una grande attività educativa, di aiuto e ascolto – ha proseguito l’assessore alla sicurezza Mario Pedaci – Se riusciamo a notare e fermare un bullo all’origine, intervenendo, nel tempo produrrà la convivenza civile, rispetto delle regole e degli altri". E spiega il protocollo che fa parte di Smart che peraltro, porta anche a sanzioni minori nel momento in cui ragazzo e famiglia accettano di seguire i corsi e le attività indicate dal Tavolo. "Abbiamo avuto dunque l’idea di mettere insieme realtà che esistono facendole vivere in modo coordinato tra gli enti e inserire il terzo settore specializzato, perché ha capacità di entrare in contatto, con empatia - aggiunge Pedaci - da ovunque arrivino le segnalazioni, verranno trasmesse al Tavolo che deciderà se covocare gli enti e che poi si attiveranno. La parte legata ai reati sarà seguita dall’autorità giudiziaria mentre il protocollo ci permetterà dunue di continuare a lavorare su tutti glil altri aspetti. Ci siamo interfacciati anche con un giudice del tribunale dei minori di Bologna che è stato entusiasta del protocollo e ci ha soprattutto dato il consiglio di occuparci non solo della singola persona ma della situazione". Un protocollo che a quanto detto, dovrebbe essere il primo in Italia. "Tanti ne sono già interessati come il Coordinamento Forum Italiano per la sicurezza urbana e anche Catanzaro ha già àmostrato interesse, tant’è che presto andremo a confrontarci anche con loro. E’ stato presentato anche al Prefetto Marchesiello che ha già detto di volerlo inserire nella proposta formativa di tutta la provincia e che potrebbe essere utile farlo adottare a tutti i comuni. Oggi è un Protocollo che si rivolge entro i nostri confini e finanziato dal comune. A maggio daremo i primi risultati e a settembre le considerazioni finali". Protocollo per il quale ci si è rivolti all’Università per una valutazione.

Laura Guerra