Bulloni e computer, fabbrica del futuro: "A lezione per trovare un lavoro"

"Il mio sogno è trovare un lavoro, non mi piaceva tanto studiare. Ho deciso di giocarmi qui le mie carte", Gianluca Guerra ha 18 anni, sta frequentando il corso di meccanica. Davanti a lui la macchina, il professore che spiega, i nuovi compagni di classe. Che come lui cercano una chance, spesso una seconda chance. C’è anche una ragazza Miriam, ha solo 16 anni, segue attenta la lezione in quello spazio fatto di torni, levigatrici, utensili. "Vorrei fare la saldatrice", confida.

Aspirazioni e speranze dalla Città del Ragazzo centro studi Opera don Calabria, il direttore è Antonio Marchini. Che, in questo viaggio tra lunghi corridoi, uffici e aule, sottolinea con orgoglio: "Qui trovano una seconda famiglia, conosciamo i nostri ragazzi uno per uno. Si sentono accolti. Alle loro spalle hanno spesso percorsi di abbandono scolastico, nella loro vita hanno trovato ostacoli. Noi proviamo a percorrere insieme a loro un tratto di strada. Donne, immigrati, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, i giovani diplomati hanno il diritto di sostenersi e di realizzarsi attraverso il lavoro". Lungo la strada c’è il cartello, i colori si vedono appena nella nebbia spessa. Un vialetto poi l’edificio, nell’area c’è anche una palestra. Qualche anziano scende con passo atletico dall’auto con la borsa da ginnastica. Sono 14 le classi, oltre 200 ragazzi che si trovano in parte anche nella sede di Cento. Tre i percorsi da seguire anno dopo anno per imparare un mestiere. Operatore meccanico, alle vendite e operatore magazzino merci. "Qui facciamo teoria, certo. Ma molta pratica. I nostri giovani devono imparare con le mani, la migliore garanzia quando ti presenti in un’azienda". C’è un programma, si chiama gol. Si fanno corsi di saldatura per disoccupati, di disegno meccanico, si insegna a gestire un punto vendita. Uno degli ‘alunni’ più anziani ha 60 anni, in aula per ripartire. Dal 2022, quando il progetto è iniziato, sono state seguite mille persone. C’è chi ha perso il lavoro, chi è stato licenziato perché il negozio dove lavorava da anni ha chiuso, minori non accompagnati. "Qui le porte sono aperte per tutti, l’importante è che siano loro i primi a crederci", precisa il direttore. Lungo il corridoio c’è Susanna Gherardi, è la tutor di questi ragazzi. Li conosce bene. Francesca Sighinolfi era una commerciate di arte antica, poi c’è stato il Covid. Tutto si è fermato, ora vuole tornare a comprare e vendere capolavori. Sta studiando inglese con la professoressa Carla Victoria Fantoni. A lezione c’è anche Loredana Biccaga. Alla fine dovranno fare un esame, riceveranno un attestato.

Gli insegnanti Riccardo Furini e Thomas De Stefani seguono i ragazzi. Dicono: "Alcuni di loro sono molto bravi, sono ricercati". Studia per creare un giorno una sua azienda Nohaila Mountawakil, 19 anni. Per ora si esercita tra fatture e logistica con un’impresa simulata. "Avevo fatto il liceo Carducci, poi ho deciso che dovevo accelerare i tempi, voglio andare a lavorare", racconta. Sorride Angela Ortaglio, la sua professoressa. Al computer c’è Nicholas Pola, 18 anni, ama le auto, vorrebbe diventare un meccanico, magari un carrozziere. Tra manichini, scaffali e profumi si esercitano Federica Ceregati e Shima Omidi, seguono il progetto gol. Federica faceva la commessa, ha lavorato anche nel mondo della ristorazione. Vorrebbe tornarci in quel mondo, si prepara a varcare un giorno la porta. Anche Shima sogna di fare la commessa, di lavorare in un supermercato. Sta facendo lezione Beatrice Pincelli, pedagogista, è un insegnante. Il corso è quello di operatore alle vendite. "Bisogna cercare di capire questi ragazzi, stare al loro fianco", un sorriso. Ci crede.