’Bundan’, un successo annunciato "Trentamila presenze a Stellata"

Si è conclusa da pochi giorni la diciasettesima edizione del Bundan. Senza retorica si può affermare che si è trattato anche per l’edizione del 2023 di un successo annunciato. Merito di un format rodato negli anni, della presenza di numerosissimi affezionati al genere storicorievocativo e di atmosfere difficilmente ripetibili in altri luoghi della provincia di Ferrara se non nel parco della golena del Po a Stellata. Il Bundan è uno dei festival celtici più importanti a livello nazionale che ha replicato le circa 30.000 presenze, anche se diluite in quattro giorni (erano tre nelle edizioni precedenti) e su una programmazione che ha inizio dal mattino con le dimostrazioni di vita quotidiana dei Celti, fino a notte con i concerti di musica celtica e irlandese.

Il Bundan Celtic Festival nasce, era stato spiegato durante la presentazione dell’evento, per restituire un’immagine storicamente corretta del popolo celtico e per dimostrare come le antiche radici di queste terre affondando nell’esperienza imperiale romana e nell’humus della cristianità medioevale. "Tutti i giorni è stato possibile assistere a ricostruzioni di scene di vita quotidiana del periodo celtico – ha sottolineato Simone Saletti, Sindaco di Bondeno – a cura dei rievocatori storici, oppure a dimostrazioni di artigianato storico e antichi mestieri: dell’arte della tessitura nel mondo celtico, alla cottura della ceramica e fino alla fusione del vetro. Non sono mancati il lancio delle asce da combattimento, il tiro con l’arco e i duelli tra guerrieri". "Il festival è tornato più grande che mai – ha sintetizzato il sindaco di Bondeno –, addirittura aggiungendo quel giorno in più di festeggiamenti che è stato molto apprezzato dagli amanti della musica Irlandese e che non si era mai visto nelle annate precedenti. Già pensiamo alla prossima edizione, quella che segnerà i vent’anni dalla nascita del Bundan nonostante l’interruzione dovuta al Covid".

Lauro Casoni