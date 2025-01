Buon anno in musica con la banda filarmonica. Domani parte il tour

Si consolida la tradizione che vede da quarant’anni a questa parte il tradizionale giro in musica per le vie dei paesi del territorio, dove alcuni musicisti della banda filarmonica di Voghenza (nella foto in concerto a Montesanto), una vera e propria istituzione del Comune, suoneranno famosi brani musicali e porteranno gli auguri di buon anno a tutte le famiglie. Il tradizionale "Giro per le vie del paese" è organizzato dalla Società Filarmonica di Voghenza, un momento magico molto richiesto dai residenti e dalle attività locali, con la partecipazione della banda filarmonica di Voghenza, che rallegrerà le famiglie e la comunità con brani di festa.

L’appuntamento è per domani dalle 10 alle 13: dapprima il gruppo musicale voghentino sfilerà per il centro cittadino di Voghiera partendo dalla chiesa e sfilando a piedi per piazza Papa Giovanni XXIII, via Giuseppe Di Vittorio, via del Sandalo, via Cristoforo Colombo e viale Bruno Buozzi; alle 11 sarà il turno della frazione di Montesanto, con alcuni brani nel parcheggio della "Locanda del Maggiordomo" e via Terracini. Alle 11.30 il momento musicale sarà a Ducentola nel parcheggio Bar Snoopy; alle ore 12 non mancherà l’attesissimo arrivo nella frazione di Gualdo: i musicisti partiranno dal parcheggio antistante la chiesa, percorreranno via Martiri della Libertà e terminando presso il Bar Sport della frazione voghierese. Tappa finale (ore 12.30) sarà il centro cittadino di Voghenza: saranno percorse via Europa, via San Leo, via Traiano, via Giulio Cesare e via John Fitzgerald Kennedy.

"Con questa tradizione – commenta l’assessore alla Cultura, Emanuele Ganzaroli – la realtà musicale voghentina intende portare avanti una cultura bandistica che prosegue da 168 anni, grazie ai musicisti e al grandissimo lavoro svolto dai volontari dell’associazione".

Franco Vanini