Buon compleanno caro Pesaro. Lo storico negozio compie 150 anni: "Una passione imprenditoriale"

I 150 anni di storia di Pesaro. Quattro generazioni al servizio della città e parte della storia ferrarese. Una famiglia di commercianti da sempre. L’esercizio fu inaugurato da Aldo Pesaro il 22 febbraio 1875 nei locali Portici del duomo a civici 47, 49, 51 e 53, un negozio di filato e mercerie. L’attività comincia a crescere, tra i documenti storici, ora messi in vetrina, nell’attuale negozio di Piazza Trento Trieste (sotto i portici), anche una ricevuta di acquisto effettuato dalla Contessa Gulinelli. Tante storie e molti i clienti passati in merceria Pesaro. Nei primi anni ’30 sarà la volta di Ciro a proseguire con l’attività, spostandosi in via Contrari angolo via Canonica, poi il figlio Ivo Pesaro lo affiancherà alla fine della guerra e raggiunge l’apice quando diventa un punto di riferimento dei ferraresi. Ivo gestisce il negozio fino al 2013, anno in cui l’attività si trasferisce e torna sotto i portici in piazza Trento Trieste. Con Ivo, l’attività ha avuto la sua massima espansione in via Contrari ed è diventata un riconosciuto punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l’abbigliamento classico per uomo, donna e bambino, ma anche nella vendita di attrezzature per cucire, gomitoli, tessuti, tende, biancheria, bottoni.

Ivo Pesaro, che si è spento all’età di 101 anni, resterà per sempre il perno dell’attività, oggi gestita dai figli Paolo, Sara, Laura e Bianca. In occasione dei 150 anni di attività della famiglia, nel negozio sotto i portici Paolo Pesaro, 72 anni, che subentrò nel 1974, lo si trova sempre dietro al bancone ad accogliere i clienti e si emoziona quando qualcuno gli porta un regalo per ricordare l’importante traguardo imprenditoriale. "Una storia, la nostra, – spiega proprio quest’ultimo – tra le più antiche della città di Ferrara. Mio padre Ivo sarebbe stato felice di celebrare questo traguardo dei 150 anni, è stato un obiettivo che volevamo raggiungere. Ora proseguiamo, ma sarà l’ultima generazione Pesaro a gestirlo, in quanto i figli hanno intrapreso strade diverse. Non faremo particolari festeggiamenti, papà e nonno ci hanno sempre trasmesso la sobrietà. Quindi come sempre mi recherò in negozio alle 7.30 per poi accogliere i nostri clienti".

Centocinquant’anni che rappresentano una storia di passione imprenditoriale. Ivo Pesaro è stato anche testimone della storia. Era il 15 novembre del 1943, lui aveva 20 anni, studiava ancora. Un giorno destinato a restare impresso nella memoria di un ragazzo. Fu testimone della lunga notte del ’43 narrata da Giorgio Bassani, scrittore che ha tratteggiato nei suoi libri la storia di Ferrara, i suoi luoghi, le famiglie che la popolavano. Una pagina tragica. I fascisti fucilarono dieci oppositori del regime davanti al muretto del Castello. Quel giorno il padre di Ivo Pesaro, Ciro, venne arrestato e portato nel carcere di via Piangipane. Ricordi rimasti impressi nei racconti della famiglia Pesaro. I fascisti che la sera bussarono alla porta, una lista di nomi, il padre Ciro che viene portato in questura. La mattina Ivo e la sorella decidono di andarlo a cercare. In piazza, vedono quegli uomini lungo il muretto del castello. Il dolore e la speranza. Il padre non era con loro, era stato portato in prigione.