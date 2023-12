"Buon Natale con il granchio blu". Gli auguri dei pescatori al premier

COMACCHIO

Dopo aver proclamato lo stato di agitazione, durante l’assemblea pubblica del 30 novembre scorso allo stadio di Porto Tolle, il Comitato tecnico interregionale per l’emergenza granchio blu ha messo in campo una serie di iniziative mirate a mantenere alta l’attenzione sull’emergenza dovuta all’invasione massiccia del granchio blu, che ha di fatto azzerato l’intera produzione e stravolto il comparto della molluschicoltura nell’area Delta del Po, costituendo una vera e propria catastrofe ambientale. Per sollecitare il Governo nel decretare lo stato di calamità, sono fresche di stampa le migliaia di cartoline indirizzate alla presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Oltre a trasmettere i migliori auguri di Buon Natale da Porto Tolle, Buone Feste da Goro e Buon Anno da Comacchio, la cartolina mette in luce tutte le varie richieste dei pescatori in attesa di risposta a partire dalla dichiarazione dello stato di calamità: dalla sospensione delle rate dei mutui all’interruzione del versamento dei contributi, dalle strategie a lungo termine a ristori adeguati. ‘Buone festività’ formulate dai pescatori e famiglie di Porto Tolle, Goro e Comacchio che, in queste ore, stanno affrancando le numerose cartoline natalizie che dal Delta del Po scenderanno a Roma a Palazzo Chigi. ‘Cosa sarà di noi nel 2024?’ è la domanda contenuta nel particolare biglietto, rivolta dai pescatori che, da mesi, stanno affrontando le problematiche causate dal dannoso crostaceo. L’originale iniziativa, promossa dal Comitato tecnico interregionale per l’emergenza granchio blu istituito nei mesi scorsi per gestire in maniera coordinata l’emergenza tra le regioni Veneto ed Emilia-Romagna e composto dai sindaci dei Comuni di Porto Tolle, Goro e Comacchio, dalle associazioni di categoria e dai presidenti dei Consorzi e delle Cooperative, è la prima azione che si concretizza dopo la dichiarazione dello stato di agitazione ed l’inizio di una serie di iniziative che si stanno organizzando per le prossime settimane al fine di ottenere le necessarie risposte a sostegno dei pescatori dell’area dove aumenta di giorno in giorno il numero dei pescatori a reddito zero e che, in tantissimi casi, da mesi si trovano senza alcuna entrata economica. Pescatori che vedono sempre più buio e incerto il loro futuro e attendono concrete risposte sulla grave crisi piombata sul comparto delle vongole veraci.

Valerio Franzoni