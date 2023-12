"Buon sangue... " tra le pagine la storia del figlio di Pinocchio

La storia, in qualche modo si ripete. È un po’ il contenuto dell’anaciclosi di Polibio: il tempo è ciclico, il figlio è il risultato del padre, ma anche la causa. Così, il fatto che nessuno si sia mai chiesto come sia proseguita la vita del burattino di Collodi, se Pinocchio si sia mai sposato, con chi, in che modalità…Pinocchio ha avuto figli? Sì. O, almeno, è quanto racconta Giovanni Giombetti, in arte John Betti, che, con l’editore ferrarese Festina Lente Edizioni, ha pubblicato ‘Buon sangue non mente’, raccontando la storia di Pinuccio, figlio della fata Martina, detta Tina, e di suo marito… Pinocchio.

Il libro, già disponibile in libreria e negli store online (12,00 euro), ha l’aria di fare l’eco non solo a Collodi, ma anche al Bennato di ‘Burattino senza fili’, album uscito nel 1977, tanto nei temi trattati, quanto nelle illustrazioni grafiche. Sì, perché il testo si alterna a disegni tracciati con la sapienza del vignettista, colorati e spiritosi. E d’altronde la biografia dell’autore spiega la linea adottata. John Betti è nato a Fano, ha fatto studi classici e si è laureato in veterinaria. Ha poi frequentato l’Accademia di Belle Arti e la Scuola d’Arti Ornamentali di Roma e l’Accademia Raffaello di Urbino. Da oltre trent’anni realizza vignette per il Resto del Carlino. Pittore, autore, illustratore, grafico e umorista, ha collaborato con agenzie di pubblicità, aziende di rilevanza nazionale e con varie case editrici di libri per ragazzi. Tra questi, si può contare anche ‘Buon sangue non mente’: adatto a un pubblico di tutte le età, la prima opera di narrativa di John Betti prende le mosse da dove il capolavoro di Collodi si è fermato, raccontando la storia di Pinuccio, figlio di Pinocchio, con tanto di Zia Celestina, Foxy e Micio (mutatis mutandis, il Gatto e la Volpe) e anche una sorta di balena…non manca il difetto di famiglia: il naso che si allunga. Insomma, tale padre tale figlio: tale Pinocchio tale Pinuccio.

Francesco Franchella