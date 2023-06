"Buon viaggio presidente. E grazie per i tuoi insegnamenti"

"Vogliamo unirci al cordoglio della famiglia Berlusconi e di tutta la comunità di Forza Italia – dichiara il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli – un giorno di dolore per la perdita di un leader e di un uomo straordinario". Un nutrito gruppo di Forza Italia Ferrara si è riunito nel pomeriggio di ieri all’hotel Carlton per seguire in diretta streaming il solenne funerale di Stato di Silvio Berlusconi.

"Un momento triste e doloroso per tutto il Paese e in questa giornata vogliamo augurare buon viaggio al nostro presidente e ringraziarlo ancora una volta per i suoi insegnamenti e per gli ideali del partito che sono la sua eredità politica ed i nostri punti di forza", conclude Toselli.