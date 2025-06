Buona tavola, mercati e luna park. Quattro giorni con la fiera patronale

Buon cibo, divertimento, socialità saranno protagonisti nel prossimo week-end a Copparo. Da venerdì a lunedì, infatti, la città sarà animata dalla Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo organizzata dalla parrocchia con il patrocinio del Comune di Copparo, che da sempre rappresenta un momento particolarmente sentito dalla comunità. Nelle quattro serate di festa, in piazza Giovanni XXIII dinanzi alla chiesa arcipretale, dalle 19.30 aprirà lo stand gastronomico con un accompagnamento musicale ad allietare il pasto.

Domenica, invece, sarà il giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo: nella chiesa a loro dedicata, alle 11 verrà celebrata la santa messa solenne, mentre alle 18 sarà il momento del Vespro, della benedizione eucaristica e del Rito del Faro. Ad arricchire la festa saranno bancarelle con vari prodotti e il luna park, le cui attrazioni saranno quest’anno suddivise tra due location per via della presenza del cantiere Pnrr “Rigenera Copparo 01” attualmente in corso: le giostre saranno collocate nella parte di ponente di piazza del Popolo e al piazzale Bertoni-Cotti (Ex Berco), area di parcheggio dove dalle 8 di oggi alle 20 di martedì 1° luglio verrà istituito un divieto di transito e un divieto di transito.

Per colmare la perdita di stalli di sosta nell’area Ex Berco, il Comune ha trovato un accordo con la Direzione generale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio e Tper per l’utilizzo dell’area parcheggio in prossimità dell’Autostazione delle corriere. Oltre ai divieti nell’area Ex Berco, sono previste ulteriori modifiche alla sosta e alla viabilità. Nello specifico, dalle 8 di oggi alle 20 di martedì 1° luglio, sarà disposto un divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza del Popolo, su tutta l’area di ponente, normalmente adibita a parcheggio; sempre in piazza del Popolo, tra il civico 3 e il civico 11, verrà istituito un divieto di transito e di sosta con rimozione nei seguenti giorni e orari: venerdì 27 giugno dalle 13 alle 24; sabato 28 giugno dalle 18 alle 24; domenica 29 giugno dalle 17 alle 24 e lunedì 30 giugno dalle 18 alle 24.

Negli stessi giorni e orari verrà istituito un divieto di transito e un divieto di sosta con rimozione in via Verdi, tra il civico 2 e l’intersezione con Piazza del Popolo, e verrà sospeso il senso unico con l’istituzione della circolazione a doppio senso di marcia su via Verdi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Primo Maggio e il civico 8 di Via Verdi. Infine, da venerdì 27 a lunedì 30 giugno nella fascia oraria dalle 17 alle 24 verrà istituito un divieto di transito e un divieto di sosta con rimozione su via Primo Maggio, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 171/A ed il civico 187/F.